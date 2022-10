Unersetzbar für den SV Dornach: Florian Riederer ausgezeichnet Florian Riederer wird vom BFV für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Dornach – Nein, es war kein Fake-Anruf eines dubiosen Gewinnspiel-Anbieters und er hatte auch keine Waschmaschine gewonnen: Es dauerte einen Moment, bis Florian Riederer begriff, dass am anderen Ende der Leitung Emily Ferraro vom Bayerischen Fußball-Verband war. Sie ist Mitglied im U30-Bezirksausschuss des BFV und überbrachte frohe Kunde: „Wir haben uns für dich entschieden! Hast du am 22. Oktober Zeit? Dann ist die Preisverleihung in Regensburg…“

„Ich habe ja gar nicht gewusst, dass der Verein mich vorgeschlagen hatte“, erinnert sich der Riederer an den Anruf. „Und ich war echt überwältigt. Zum einen, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, zum anderen, weil ich so überrascht war.“ Der 23-Jährige wusste von nichts. Der SV Dornach hatte ihn ohne sein Wissen vorgeschlagen und eine Bewerbung an den BFV geschickt, der zusammen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bereits zum sechsten Mal insgesamt 22 Vereinsmitarbeiter unter 30 Jahren aus ganz Bayern mit dem Preis „Fußballhelden – Aktion Junges Ehrenamt“ würdigte.

"Ich engagiere mich einfach gerne für meinen Herzensverein“