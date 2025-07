Unermüdlicher Flügelflitzer: Dennis Rehbein verlängert beim FC Zetel

Seit seinem Wechsel im Sommer 2020 ist Dennis Rehbein nicht mehr aus dem Spiel des FC Zetel wegzudenken. Der pfeilschnelle Außenstürmer, liebevoll „Reh“ genannt, hat sich in den letzten vier Jahren mit seinem Einsatz, seiner Torgefahr und seiner Vereinstreue in die Herzen aller Beteiligten gespielt – und bleibt dem Verein nun auch in der kommenden Saison erhalten.