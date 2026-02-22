Unerklärlicher Spielverlauf: AKM Köln mit Remis (2:2)

Am 20. Spieltag der Kreisliga D3 Köln trennten sich DSK Köln III und SV AKM Köln mit einem 2:2-Unentschieden. In einer abwechslungsreichen Partie zeigte der SV AKM Moral, nachdem man früh in Führung gegangen war, den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen konnte.

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute brachte Tamsir Kane seine Mannschaft mit 0:1 in Front. Der frühe Treffer spielte dem SV AKM in die Karten und sorgte zunächst für Sicherheit im Spielaufbau. In der 21. Minute legte Ntemi Gkousenidis nach und erhöhte auf 0:2. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie klar in Richtung der Gäste zu laufen.

Ein direkt erzieltes Freistoß-Tor in der 37. Minute durch den AKM-Kapitän Volkan Atasever zum vermeintlichen 3:1 Führung wurde aus unerklärlichen Gründen durch den Unparteiischen nicht gegeben.

In der 42. erzielte AKM ein weiteres reguläres Tor, der Unparteiische gab das Tor, um nach dem Gespräch mit dem DSK-Kapitän das Tor doch noch zurückgenommen. Auf Nachfrage gab der Unparteiische keinerlei Begründungen.

So ging es statt mit einem vermeintlichen 4:1, nur mit 2:1 Führung für die Mannen von AKM-Trainer Öztürk Sagol in die Halbzeit.

Doch DSK Köln III zeigte sich kämpferisch und fand im weiteren Spielverlauf besser in die Begegnung. Mit zunehmender Spielzeit erhöhte die Heimmannschaft den Druck und kam zurück ins Spiel. Am Ende musste sich der SV AKM trotz Zwei-Tore-Führung mit einem Punkt zufriedengeben.

Unterm Strich steht ein leistungsgerechtes 2:2, bei dem der SV AKM besonders in der Anfangsphase überzeugte, jedoch defensiv nicht konsequent genug agierte, um die Führung zu verteidigen.