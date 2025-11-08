»Unerklärliche« Brandl-Show und eine dreifache Tabellenführung

Kevin Grobauer (Spielertrainer, Simbach): "4:0 verloren - am Ende auch in dieser Höhe verdient. Wir hatten eine gute Halbzeit, sehr ausgeglichen mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Richtig ordentlich! Kurz nach dem Wiederanpfiff zwei Nackenschläge, die uns gebrochen haben."

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter, Pfarrkirchen): "Wie wir hier heute das Spielfeld mit solch einer Niederlage verlassen konnten, ist für mich unerklärlich. Bis zu dem aus unserer Sicht lächerlichen Elfmeter hatten wir das Spiel klar in unserer Hand. Auch danach hatten wir mehr vom Spiel, gerieten aber mit dem Pausenpfiff und dem zweiten Torschuss von Walkertshofen mit 0:2 in Rückstand. In der 2. Halbzeit ein Spiel, das sich mehr im Mittelfeld abspielte. Ansonsten das gleiche Bild: Walkertshofen gnadenlos effektiv, unsere Torchancen vergaben wir teilweise kläglich."