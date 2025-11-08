»Unerklärliche« Brandl-Show und eine dreifache Tabellenführung

Ui, das verspricht einen spannenden Titelkampf. Zugegegeben, die Tabelle der Bezirksliga West ist nach dem 18. Spieltag noch ungerade, aber dennoch darf man sehr wohl von einem harten Kampf um die Spitzenreiter-Position sprechen. Und auch im Süden des Rankings geht's rund: Walkertshofen besiegte Pfarrkirchen mit 5:0!
Kevin Grobauer (Spielertrainer, Simbach): "4:0 verloren - am Ende auch in dieser Höhe verdient. Wir hatten eine gute Halbzeit, sehr ausgeglichen mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Richtig ordentlich! Kurz nach dem Wiederanpfiff zwei Nackenschläge, die uns gebrochen haben."
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter, Pfarrkirchen): "Wie wir hier heute das Spielfeld mit solch einer Niederlage verlassen konnten, ist für mich unerklärlich. Bis zu dem aus unserer Sicht lächerlichen Elfmeter hatten wir das Spiel klar in unserer Hand. Auch danach hatten wir mehr vom Spiel, gerieten aber mit dem Pausenpfiff und dem zweiten Torschuss von Walkertshofen mit 0:2 in Rückstand. In der 2. Halbzeit ein Spiel, das sich mehr im Mittelfeld abspielte. Ansonsten das gleiche Bild: Walkertshofen gnadenlos effektiv, unsere Torchancen vergaben wir teilweise kläglich."
Murat Demür (Sportdirektor, Straubing): "Die erste Halbzeit war richtig dominant von uns. Wir hatten 3,4 gute Chancen, Neufraunhofen den ein oder anderen Konter. Unterm Strich war aber die Führung zur Halbzeit verdient. In den zweiten Durchgang sind wir gut rein gekommen, ehe der Gegner drückte. Dann waren wir wieder dran. Ein verdienter Sieg am Ende, gutes Spiel von uns. Einziger Wermutstropfen in diesem Spiel war ein Foul von uns in der 89. Minuten, was nicht mehr sein muss. Wir wünschen gute Besserung!"
Christian Kagerer (Trainer, Falkenberg): "Insgesamt hatte Plattling mehr vom Spiel, mehr Chancen, aber keine Topchancen. Unser Offensivspiel war sehr viel Stückwerk. Deshalb muss man mit dem Ergebnis zufrieden sein."
Jürgen Schmid (Trainer, Kelheim): "Leider nur 1:1. Das Ergebnis ist aber nicht ganz ungerecht. In der ersten Halbzeit wurde uns leider wieder ein Tor aberkannt: Komische Situation! Das war aber nicht das Problem, weil wir weitere Chancen liegen gelassen haben. Und trotzdem sind wir mit einem 1:0 in die Kabine. Nach der Pause haben wir nachgelassen, der Gegner wollte es mehr. Wir sind nicht ganz zufrieden!"