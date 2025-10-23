Unentschieden zwischen Uster und Kloten - Phönix souverän

Der FC Phönix erledigt die Aufgabe in Niederwenningen souverän und gewinnt mit 6:1. Mit diesem Sieg schliessen die WInterthurerinnen zum SV Höngg auf, der erst am Donnerstag beim FC Schlieren II spielen wird. Klarer Auswärtssieg für den FFC Südost - mit dem 4:1 bei Wädenswil wird klar, dass der Blick an die Tabellenspitze gehen kann. Auch die Reserven des FC Winterthur können den Blick nach oben richten. Das 2:1 in Lachen war der dritte Sieg in Folge. Zu den Spielen:

Das Duell zwischen dem FC Küsnacht und dem FC Volketswil fiel knapper aus, als gedacht. Die Gäste gingen bereits in der 7. Minute durch Pascale Hefti in Führung. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Larissa Schläpfer einen Elfmeter zum 1:1 und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Schläpfer erneut und kehrte das Spiel innert 5 Minuten. In der zweiten Halbzeit vielen keine Treffer - sodass die Küsnachterinnen den Dreier in trockene Tücher brachten. Im Duell der Frauen 2. Liga zwischen FC Wädenswil und FFC Südost Zürich 1 setzten sich die Gäste überraschend klar mit 4:1 durch. Isabella Lindemann eröffnete das Spiel mit zwei Treffern in der 19. und 30. Minute. Lou Köppel verkürzte mittels Elfmeter zum 1:2 (34.). Doch die Gästinnen konnten nicht lange hoffen - Betül Sahbaz erhöhte vor der Pause auf 3:1 (42.) und stellte den beruhigenden 2-Tore-Vorsprung wieder her. In der zweiten Halbzeit war es an Lindemann, die in der 56. Minute ihren dritten Treffer erzielte, den 4:1 Schlussstand zu besiegeln.

Beim Spiel zwischen FC Lachen/Altendorf und FC Winterthur Frauen U21 setzte sich die Gastmannschaft mit 2:1 durch. Teuta Marjakaj brachte Lachen in der 41. Minute in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit reagierten die Gäste aus Winterthur. Alina Amstad glich in der 64. Minute aus. In der Nachspielzeit verwandelte Kaya Lindegger einen Elfmeter und sicherte den Sieg für Winterthur. Klarer Sieg für den FC Phönix Seen beim Gastspiel gegen den FC Niederweningen. Sereina Locher brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Nina Traub in der 52. Minute folgte ein Torfestival der Phönix-Spielerinnen: Locher (53., 61., 71.) und Bosshard (73.) sorgten für einen klaren Sieg, Mönch setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt.