Unentschieden zwischen Uster und Kloten - Phönix souverän

Der FC Phönix erledigt die Aufgabe in Niederwenningen souverän und gewinnt mit 6:1. Mit diesem Sieg schliessen die WInterthurerinnen zum SV Höngg auf, der erst am Donnerstag beim FC Schlieren II spielen wird. Klarer Auswärtssieg für den FFC Südost - mit dem 4:1 bei Wädenswil wird klar, dass der Blick an die Tabellenspitze gehen kann. Auch die Reserven des FC Winterthur können den Blick nach oben richten. Das 2:1 in Lachen war der dritte Sieg in Folge.
Zu den Spielen:
Das Duell zwischen dem FC Küsnacht und dem FC Volketswil fiel knapper aus, als gedacht. Die Gäste gingen bereits in der 7. Minute durch Pascale Hefti in Führung. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Larissa Schläpfer einen Elfmeter zum 1:1 und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Schläpfer erneut und kehrte das Spiel innert 5 Minuten. In der zweiten Halbzeit vielen keine Treffer - sodass die Küsnachterinnen den Dreier in trockene Tücher brachten.
Im Duell der Frauen 2. Liga zwischen FC Wädenswil und FFC Südost Zürich 1 setzten sich die Gäste überraschend klar mit 4:1 durch. Isabella Lindemann eröffnete das Spiel mit zwei Treffern in der 19. und 30. Minute. Lou Köppel verkürzte mittels Elfmeter zum 1:2 (34.). Doch die Gästinnen konnten nicht lange hoffen - Betül Sahbaz erhöhte vor der Pause auf 3:1 (42.) und stellte den beruhigenden 2-Tore-Vorsprung wieder her. In der zweiten Halbzeit war es an Lindemann, die in der 56. Minute ihren dritten Treffer erzielte, den 4:1 Schlussstand zu besiegeln.
Beim Spiel zwischen FC Lachen/Altendorf und FC Winterthur Frauen U21 setzte sich die Gastmannschaft mit 2:1 durch. Teuta Marjakaj brachte Lachen in der 41. Minute in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit reagierten die Gäste aus Winterthur. Alina Amstad glich in der 64. Minute aus. In der Nachspielzeit verwandelte Kaya Lindegger einen Elfmeter und sicherte den Sieg für Winterthur.
Klarer Sieg für den FC Phönix Seen beim Gastspiel gegen den FC Niederweningen. Sereina Locher brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Nina Traub in der 52. Minute folgte ein Torfestival der Phönix-Spielerinnen: Locher (53., 61., 71.) und Bosshard (73.) sorgten für einen klaren Sieg, Mönch setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt.
Am Sonntag trafen der FC Uster und der FC Kloten aufeinander. In diesem Spiel im Tabellenmittelfeld ging es darum, den Anschluss an die Spitze zu wahren. In der 60. Minute brachte Valeriia Hresa die Gäste mit einem Elfmeter in Führung. Nur eine Minute später glich Kyra Lätsch für Uster aus. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim 1:1, was beiden Teams einen Punkt sicherte. Dieser Punkt ist für beide Teams gut, jedoch für einen Platz ganz oben wohl doch zu wenig.
Das Spiel zwischen Schlieren II und dem SV Höngg findet am Donnerstag 23.10.2025 statt.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Küsnacht – FC Volketswil 2:1
FC Küsnacht: Pascale Brum, Lynn Brändli, Fabiola Guatelli, Gloria Menzi, Beatriz Isabelle Da Silva (60. Estella Rong), Ursina Bachmann (44. Nicole Erne), Michelle Grütter (89. Beatriz Isabelle Da Silva), Coco Brouwer (31. Svenja Zuber) (74. Coco Brouwer), Ann-Sophie Aimée Fus, Larissa Schläpfer, Christina Jöhri - Trainer: Ramon Kamer - Co-Trainer: Samuel Daull
FC Volketswil: Larissa Aschwanden, Denise Genoud, Marianne Syz (80. Adriana Tell), Kim Carnevale (77. Cassandra Keller), Kayleigh Keller, Zoe Moore (70. Ronja Carnevale), Besa Farizi, Pascale Hefti, Maribel Canedo Rodriguez (55. Adelina Peter), Jana Meyer (70. Vanessa Sommer), Rahel Keller - Trainer: Lionel Hofmann - Co-Trainer: Christian Stappung
Tore: 0:1 Pascale Hefti (7.), 1:1 Larissa Schläpfer (44. Foulelfmeter), 2:1 Larissa Schläpfer (45.+3)
FC Wädenswil II – FFC Südost Zürich 1 1:4
FC Wädenswil II: An Spijkers, Isabella Fluri, Rahel Zgraggen (52. Lisa Angelino), Sophie Suter, Svenja Nydegger, Judith Winet, Gianna Gioia Cortesi (89. Sophie Suter), Flavia Müller (32. Simona Fontana) (75. Flavia Müller), Leonie Heissler, Nina Alimenti (32. Lou Köppel) (83. Nina Alimenti), Alianet Vono - Trainer: Paul Bisig - Trainer: Minh Hien Tran - Trainer: Peter Zgraggen
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz (75. Luisa Silvestri), Julie Bauert, Runa Schuler, Nadine Fässler (58. Fabienne Gfeller), Eleni Mimi Jahzara Härri (63. Miel Rykart), Vanja Hauser, Jessica Domingues Matic (45. Mélanie Audergon), Matthia Hofer (78. Alena Meienberger), Milou Theunissen (69. Uma Stricker) (72. Nadine Dominguez Lopez) (83. Eleni Mimi Jahzara Härri), Isabella Lindemann, Florence Gfeller - Trainer: Nicolas Audergon - Trainer: Alis Murati
Tore: 0:1 Isabella Lindemann (19.), 0:2 Isabella Lindemann (30.), 1:2 Lou Köppel (34. Foulelfmeter), 1:3 Betül Sahbaz (42.), 1:4 Isabella Lindemann (56.)
FC Lachen/Altendorf – FC Winterthur Frauen U21 II 1:2
FC Lachen/Altendorf: Asia Puntillo (46. Samira Walker), Adriana Spieser, Valentina Lazzarini, Stefanie Steinauer (46. Leonie Grob), Sanja Radovic, Mara Christen, Louisa Steinegger, Joelle Zimmermann (36. Ronja Elmer), Linda Zuber (82. Ada Galluccio), Ronja Elmer (33. Teuta Marjakaj), Simea Schnider - Trainer: Robin Franzen - Trainer: Franz Steinauer - Trainer: Sandro Mächler
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Elena Birrer (55. Julia Werner), Katharina Brugger, Eva Wachter, Femke Nederstigt, Regina Brugger (85. Ulrike Müller), Kaya Lindegger, Vanessa Bozhdaraj, Vanja Iuliano (55. Lorena Rizzelli), Alina Amstad (72. Muriel Bindschädler), Fiona Alessia Rellstab (80. Miana Lüthi) - Trainer: Remo Todesco - Co-Trainer: Silvan Bachmann
Tore: 1:0 Teuta Marjakaj (41.), 1:1 Alina Amstad (64.), 1:2 Kaya Lindegger (90.+2 Foulelfmeter)
FC Niederweningen – FC Phönix Seen 1:6
FC Niederweningen: Jennifer Imhof, Melissa Albrecht, Dalia Lehner (46. Sarina Lehner), Sabrina Rakita, Sina Gilgen (37. Julia Plüer) (80. Annina Widmer), Sanja Stevanovic (53. Kimberly Krähenbühl), Julia Schneider, Nathalie Schneider, Caroline Cartafalsa, Nadine Götschi (46. Nina Traub), Anja Surber - Trainer: Julia Schneider - Trainer: Daniel Widmer
FC Phönix Seen: Nora Meili, Eva Kurmann, Nina Bänninger, Jeannine Breindl, Sina Vögeli (81. Valeria Rudin), Lea Niderberger, Sereina Locher, Karin Mönch (45. Nadja Furrer), Sandrine Chevalley, Joanna Asendorf (71. Flurina Bosshard), Flurina Bosshard (45. Karin Flach) - Trainer: John Antonio Aiello
Tore: 0:1 Sereina Locher (41.), 1:1 Nina Traub (52.), 1:2 Sina Vögeli (53.), 1:3 Sereina Locher (61.), 1:4 Sereina Locher (71.), 1:5 Flurina Bosshard (73.), 1:6 Karin Mönch (88.)
FC Uster – FC Kloten 1:1
FC Uster: Ena Steiner, Dominique Suter, Pia Osterwalder, Ronja Sommerhalder, Sophie Giuliani, Carmen Mohn (46. Kyra Lätsch), Melissa Lätsch, Katja Schmid (82. Sina Schmidlin), Valentina Aluia, Thalita De Espidola (72. Luana Natale), Ermelanda Mirakaj (31. Nina Schwab) - Trainer: Davide Pozzani - Co-Trainer: Michael Kunzmann - Co-Trainer: Daniele Salvatore
FC Kloten: Seraina Moscon, Kateryna Snizhko, Anna Nikolaienko (68. Selina Kunz), Kristina Franjkovic, Daria Patrikieieva, Sara Grande, Aliza Rettich, Sema Sertkan, Valeriia Hresa, Janika Johnson, Sanja Nikolic (79. Anastasiia Misishyn) - Trainer: Rinor Sabani - Co-Trainer: Bernhard Deuber
Tore: 0:1 Valeriia Hresa (60. Foulelfmeter), 1:1 Kyra Lätsch (61.)