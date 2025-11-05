Unentschieden zwischen Höngg und Phönix - Südost profitiert

Lange lange war die Situation in der 2. LIga sehr ausgeglichen und nun steht der FFC Südost plötzlich mit 4 Punkten Vorsprung ganz oben. Schuld daran ist die Konkurrenz, die ins Straucheln gekommen ist. Höngg ist seit 3 Spielen ohne Sieg, Phönix konnte zuletzt mit zwei spektakulären 3:3 Unentschieden nur wie ein Eichhörnchen punkten und der FC Kloten konnte von den letzten fünf Spielen nur eines gewinnen. Die zweiten Teams von Schlieren und Winterthur sind nicht konstant und verbleiben im breiten Mittelfeld. Auch die ambitionierten FC Uster und FC Küsnacht müssen sich bei dieser starken Konkurrenz mit Plätzen im Mittelfeld zufriedengeben. Zu den Spielen:

Am Sonntag, 2. November 2025, fand auf dem Sportplatz Fallacher das Duell zwischen dem FC Küsnacht und dem FFC Südost Zürich 1 statt. Das Spiel war lange umkämpft und blieb bis zur Pause torlos. In der 53. Minute gingen die Gäste durch Isabella Lindemann mit 0:1 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Lindemann auf 0:2, was den Endstand markierte. Im Duell zwischen dem zweiten Team aus Wädenswil und dem FC Uster endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Uster gingen früh in Führung: In der 3. Minute traf Sophie Giuliani mit Ihrem ersten Saisontreffer. Wädenswil antwortete schnell - Leonie Heissler gelang in der 11. Minute den Ausgleich. Beide Teams hatten Chancen, das Spiel zu entscheiden, doch es blieb beim Remis.

Im Kellerduell zwischen dem FC Volketswil und dem FC Niederweningen fielen gleich sieben Tore. Nathalie Schneider eröffnete das Spiel für die Gäste in der 5. Minute, bevor Maribel Canedo Rodriguez in der 24. Minute ausglich. Es war erneut Schneider, die in der 30. und 43. Minute auf 3:1 erhöhte. Beim 3:1 lieferte Kimberly Krähenbühl die Vorarbeit. Vanessa Sommer verkürzte in der 66. Minute auf 2:3, doch Anja Surber stellte den alten Abstand in der 77. Minute wieder her. In der Nachspielzeit erzielte Jana Meyer das letzte Tor, was den Endstand von 3:4 für Niederweningen bedeutete. Schöner Punkt für den FC Lachen/Altendorf gegen den FC Kloten: Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Aliza Rettich brachte Kloten in der 40. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch Sanja Radovic glich in der 56. Minute aus.