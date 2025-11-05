Unentschieden zwischen Höngg und Phönix - Südost profitiert

Lange lange war die Situation in der 2. LIga sehr ausgeglichen und nun steht der FFC Südost plötzlich mit 4 Punkten Vorsprung ganz oben. Schuld daran ist die Konkurrenz, die ins Straucheln gekommen ist. Höngg ist seit 3 Spielen ohne Sieg, Phönix konnte zuletzt mit zwei spektakulären 3:3 Unentschieden nur wie ein Eichhörnchen punkten und der FC Kloten konnte von den letzten fünf Spielen nur eines gewinnen.
Die zweiten Teams von Schlieren und Winterthur sind nicht konstant und verbleiben im breiten Mittelfeld. Auch die ambitionierten FC Uster und FC Küsnacht müssen sich bei dieser starken Konkurrenz mit Plätzen im Mittelfeld zufriedengeben.
Zu den Spielen:
Am Sonntag, 2. November 2025, fand auf dem Sportplatz Fallacher das Duell zwischen dem FC Küsnacht und dem FFC Südost Zürich 1 statt. Das Spiel war lange umkämpft und blieb bis zur Pause torlos. In der 53. Minute gingen die Gäste durch Isabella Lindemann mit 0:1 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Lindemann auf 0:2, was den Endstand markierte.
Im Duell zwischen dem zweiten Team aus Wädenswil und dem FC Uster endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Uster gingen früh in Führung: In der 3. Minute traf Sophie Giuliani mit Ihrem ersten Saisontreffer. Wädenswil antwortete schnell - Leonie Heissler gelang in der 11. Minute den Ausgleich. Beide Teams hatten Chancen, das Spiel zu entscheiden, doch es blieb beim Remis.
Im Kellerduell zwischen dem FC Volketswil und dem FC Niederweningen fielen gleich sieben Tore. Nathalie Schneider eröffnete das Spiel für die Gäste in der 5. Minute, bevor Maribel Canedo Rodriguez in der 24. Minute ausglich. Es war erneut Schneider, die in der 30. und 43. Minute auf 3:1 erhöhte. Beim 3:1 lieferte Kimberly Krähenbühl die Vorarbeit. Vanessa Sommer verkürzte in der 66. Minute auf 2:3, doch Anja Surber stellte den alten Abstand in der 77. Minute wieder her. In der Nachspielzeit erzielte Jana Meyer das letzte Tor, was den Endstand von 3:4 für Niederweningen bedeutete.
Schöner Punkt für den FC Lachen/Altendorf gegen den FC Kloten: Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Aliza Rettich brachte Kloten in der 40. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch Sanja Radovic glich in der 56. Minute aus.
Im Spiel der zweiten Teams zwischen dem FC Schlieren und den FC Winterthur Frauen fiel das erste Tor in der 28. Minute durch Janine Steiner. Fiona Alessia Rellstab glich in der 63. Minute aus, woraufhin Schlieren konterte: Tanja Bärtsch traf zum 2:1, bevor Kaya Lindegger für Winterthur erneut ausglich. In der Schlussphase sicherten Veronika Pnishi und Melisa Demirayak mit ihren Treffern den 4:2-Sieg für Schlieren.
In einem spektakulären Spiel trennten sich der SV Höngg und der FC Phönix Seen mit 3:3. Die Gäste starteten stark: Christa Küpfer eröffnete in der 23. Minute den Torreigen, gefolgt von Sarina Reutemann, die kurz vor der Halbzeit auf 0:2 erhöhte. Lea Niderberger erhöhte in der 54. Minute auf 0:3. Doch Höngg gab nicht auf: Emel Sterchi verkürzte in der 63. Minute, Matilda Puppel sorgte in der 78. Minute für das 2:3, bevor Alina Wehrli in der 83. Minute den Ausgleich erzielte. Ein spannendes Spiel mit einem dramatischen Finish!
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Küsnacht – FFC Südost Zürich 1 0:2
FC Küsnacht: Pascale Brum, Nicole Erne, Ann-Sophie Aimée Fus, Ursina Bachmann, Fabiola Guatelli (68. Christina Jöhri), Beatriz Isabelle Da Silva (62. Rachele Sasselli), Michelle Grütter, Estella Rong, Gloria Menzi (62. Salomé Flor), Larissa Schläpfer (37. Svenja Zuber), Georgia Fehr - Trainer: Ramon Kamer - Co-Trainer: Samuel Daull
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Mélanie Audergon, Fabienne Gfeller (85. Genesis Maria Santana Vasquez), Runa Schuler, Nadine Fässler (45. Eleni Mimi Jahzara Härri), Jessica Domingues Matic (57. Elina Zambotti), Matthia Hofer, Milou Theunissen (66. Sherlyn Gianini), Isabella Lindemann (72. Uma Stricker), Florence Gfeller (80. Miel Rykart) - Trainer: Alis Murati
Tore: 0:1 Isabella Lindemann (53.), 0:2 Isabella Lindemann (59.)
FC Wädenswil II – FC Uster 1:1
FC Wädenswil II: An Spijkers (46. Nubia Rispoli), Judith Winet, Isabella Fluri, Laura Jacoviello, Rahel Zgraggen, Lou Köppel (31. Stela Babic), Lisa Angelino (68. Sophie Suter), Nina Alimenti (22. Simona Fontana), Flavia Müller, Leonie Heissler (22. Linda Krienbühl), Janine Frey (38. Noemi Calio) - Trainer: Paul Bisig - Trainer: Minh Hien Tran - Trainer: Peter Zgraggen
FC Uster: Ena Steiner, Dominique Suter, Pia Osterwalder, Julia Frauenknecht (46. Ronja Sommerhalder), Sophie Giuliani (64. Carmen Mohn), Luana Natale (32. Kyra Lätsch), Melissa Lätsch, Katja Schmid, Giulia Boffa (70. Carmen Mohn), Valentina Aluia, Thalita De Espidola (81. Luana Natale) - Trainer: Davide Pozzani - Co-Trainer: Michael Kunzmann
Tore: 0:1 Sophie Giuliani (3.), 1:1 Leonie Heissler (11.)
FC Schlieren II – FC Winterthur Frauen U21 II 4:2
FC Schlieren II: Sandra Bruderer, Nathalie Brägger, Sabrina Seiler (77. Jil Angst), Enya Peyer, Arianna Pepino (65. Enisa Qerkinaj), Janine Steiner (85. Michelle Patrice Engelhardt), Giada Casagrande, Sabrina Uebersax (55. Veronika Pnishi), Nadine Hofmann, Tanja Bärtsch, Melisa Demirayak - Trainer: Fisnik Kalimashi
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Leana Büchler, Elena Birrer (77. Elin Rüegg), Katharina Brugger (83. Julia Werner), Eva Wachter, Regina Brugger, Kaya Lindegger, Arjeta Knepper (60. Chayenne Graf), Vanja Iuliano (60. Lorena Rizzelli), Alina Amstad, Fiona Alessia Rellstab - Trainer: Remo Todesco - Co-Trainer: Silvan Bachmann
Tore: 1:0 Janine Steiner (28.), 1:1 Fiona Alessia Rellstab (63.), 2:1 Tanja Bärtsch (70.), 1:2 Kaya Lindegger (73.), 3:2 Veronika Pnishi (80.), 4:2 Melisa Demirayak (88.)
FC Lachen/Altendorf – FC Kloten 1:1
FC Lachen/Altendorf: Asia Puntillo, Adriana Spieser, Mara Christen (46. Stefanie Reinalter), Stefanie Steinauer, Sanja Radovic, Leonie Grob (59. Ronja Elmer), Valentina Lazzarini (75. Joelle Zimmermann), Tsomo Stähli (30. Teuta Marjakaj), Linda Zuber, Simea Schnider (75. Tsomo Stähli), Joelle Zimmermann (30. Louisa Steinegger) (87. Saira Grassi) - Trainer: Robin Franzen - Trainer: Franz Steinauer - Trainer: Sandro Mächler
FC Kloten: Seraina Moscon, Selina Kunz (37. Rachel Diganamasso), Kristina Franjkovic, Daria Patrikieieva, Rachel Diganamasso (9. Anna Nikolaienko), Sara Grande (62. Selina Kunz), Aliza Rettich, Sema Sertkan, Janika Johnson, Valeriia Hresa, Sanja Nikolic - Trainer: Rinor Sabani - Co-Trainer: Bernhard Deuber
Tore: 0:1 Aliza Rettich (40.), 1:1 Sanja Radovic (56.)
SV Höngg – FC Phönix Seen 3:3
SV Höngg: Elina Merlo, Gianna Maria Rutz (34. Freja Von Malmborg), Nadia Gubler, Clara Knapp, Adélie Foret, Jil Lang (45. Tanja Stella), Alina Wehrli (32. Cinzia Zehnder), Nathalie Küng (32. Iman Mujcinovic), Sina Heinzel (45. Sarah Schönbächler), Emel Sterchi, Matilda Puppel - Trainer: Kilian Fanger - Trainer: Barbara Gubler Brechbühl
FC Phönix Seen: Nora Meili, Eva Kurmann, Nina Bänninger, Sereina Locher, Sandrine Chevalley, Sina Vögeli (60. Karin Flach) (88. Sandrine Chevalley), Christa Küpfer (71. Nadja Furrer), Joanna Asendorf (77. Flurina Bosshard), Lea Niderberger, Jeannine Breindl, Flurina Bosshard (30. Sarina Reutemann) - Trainer: John Antonio Aiello
Tore: 0:1 Christa Küpfer (23.), 0:2 Sarina Reutemann (41.), 0:3 Lea Niderberger (54.), 1:3 Emel Sterchi (63.), 2:3 Matilda Puppel (78.), 3:3 Alina Wehrli (83.)
FC Volketswil – FC Niederweningen 3:4
FC Volketswil: Tanja Meier, Denise Genoud, Marianne Syz, Kim Carnevale (59. Adelina Peter), Kayleigh Keller, Zoe Moore, Besa Farizi, Vanessa Sommer, Maribel Canedo Rodriguez, Jana Meyer, Rahel Keller - Trainer: Lionel Hofmann - Co-Trainer: Christian Stappung
FC Niederweningen: Jennifer Imhof, Julia Plüer, Melissa Albrecht, Sabrina Rakita, Sina Gilgen, Sanja Stevanovic, Julia Schneider, Anja Surber, Caroline Cartafalsa, Nathalie Schneider, Annina Widmer - Trainer: Daniel Widmer
Tore: 0:1 Nathalie Schneider (5.), 1:1 Maribel Canedo Rodriguez (24.), 1:2 Nathalie Schneider (30.), 1:3 Nathalie Schneider (43.), 2:3 Vanessa Sommer (66.), 2:4 Anja Surber (77.), 3:4 Jana Meyer (90.+1)