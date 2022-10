– Foto: Mehmet Metin Tuz

Unentschieden zwischen dem Friedrichshaller SV und der SG Bad Wimpfen

Früher war alles besser. Richtige Derbies gibt es heute gar nicht mehr. Von wegen! Und wie es die noch gibt! Kampf, Emotionen, Theater, Spannung, Tore, … all das gab es am Sonntag in Bad Friedrichshall live und in Farbe für die Zuschauer zu sehen – und für die Aktiven natürlich noch näher mitzuerleben. In der ersten Halbzeit waren die Gäste die Mannschaft, die etwas mehr den Ball hatte. Die quantitativ und auch qualitativ besseren Chancen hatten aber die Hausherren. Sie agierten meist mit langen Bällen und unsere Defensive, die teils relativ weit aufgerückt war, war nicht immer auf der Hut. So musste Marco Lange nach einem dieser langen Bälle in der 20. Minute im Eins gegen Eins gegen den FSV-Stürmer Sieger bleiben, um seine Farben vor einem Rückstand zu bewahren. Zwei Minuten später flankte Maurice Gysinn von links in die Mitte, Matthias Geiger legte mit dem Kopf ab und Nico Spengler zog aus knapp 16 Metern trocken ab. Sein Schuss konnte aber im letzten Moment geblockt werden. Darauf folgten zwei Eckbälle, die wieder beide Gefahr für das FSV-Tor brachten, aber eben letztlich nichts Zählbares dabei rauskam. In der 25 Minute wieder so ein langer Ball der Friedrichshaller und wieder musste Marco Lange alleine gegen einen Stürmer siegreich bleiben. Eine Minute später verlor ein SG-Verteidiger das Laufduell mit seinem Gegenspieler, dieser passte dann von der Grundlinie vor das Tor und im letzten Moment konnte der Ball vor einen einschussbereiten FSVler geklärt werden. Nach einer knappen halben Stunde erhielt Matthias Geiger den Ball zentral an der Strafraumlinie und zirkelte die Pille knappst am Tor vorbei. In Minute 35 flankte Nico Spengler von rechts auf den Elfmeterpunkt. Nico Dobmeier nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und schoss ebenfalls knappst vorbei. Und dann hatte der Schiedsrichter seinen Auftritt. Ein FSV-Spieler ging mit Ball in den Strafraum und umspielte den herauslaufenden SG-Schlussmann. Dieser traf den Ball nicht. Soweit richtig. Er traf aber auch den Friedrichshaller nicht, sondern dieser trat unserem Goalie aufs Bein. Der FSVler lief mit Ball weiter und wollte diesen ins leere Tor schießen, traf den Ball aber nicht und fiel hin. Zur Verwunderung aller einschließlich des Friedrichshaller Angreifers pfiff der Schiedsrichter und zeigte auf den Punkt. 1:0. Kurz vor der Halbzeitpause hatte die SG dann nach einem Eckball nochmal das Glück der Tüchtigen. Ein Schuss aus kurzer Entfernung konnte geblockt und an den Pfosten gelenkt werden, ehe ihn Marco Lange sicherte. Auch einen Schuss in der Nachspielzeit aus etwa 12 Metern konnte von Marco entschärfte werden, wobei dies ein sogenannter Torwartball war und Marco was für sein Fotoalbum tun konnte – sofern es jemand fotografiert hätte.