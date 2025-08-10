Unentschieden zum Saisonauftakt gegen SV Laubach

Die Mühen der Vorbereitung waren vergessen, ab jetzt zählte nur das Hier und Jetzt. Mit dem SV Laubach gastierte zum Auftakt ein ambitioniertes Team auf dem Kirchberg in Hentern. Trotz personeller Sorgen auf beiden Seiten entwickelte sich vor 224 Zuschauern ein packendes Spiel, das in einem dramatischen 3:3 mündete.

Doch Laubach blieb gefährlich. In der 24. Minute musste Sebastian Grub erstmals gegen Lars Oster energisch eingreifen und abtauchen. Kurz darauf verkürzte Lucas Christof aus kurzer Distanz zum Anschluss. Noch vor der Pause nutzte Ole Conrad unsere Unentschlossenheit und glich zum 2:2 aus.

Wir erwischten einen furiosen Start. In der 19. Minute setzte Nils Hemmes das erste Ausrufezeichen: Nach starkem Pressing von Mätti Burg und einem präzisen Zuspiel von Tobi Lenz kurvte Hemmes um Torwart Jonas Landen und schob zur Führung ein. Nur wenige Minuten später erhöhte Andi Paulus auf 2:0, ein traumhafter Spielzug über Lauer und Burg, den Paulus mit einem Schuss in den Winkel über die Fäuste des Keepers veredelte (23.).

Nach dem Seitenwechsel wirbelte Tobi Lenz sofort los und traf die Latte. Wir zeigten fortan ein flüssiges Spiel. In der 56. Minute war es erneut Andi Paulus, der nach einem „blinden Ball“ von Burg entschlossen zum 3:2 einschoss und seinen Doppelpack schnürte. Wir hatten Oberwasser, verpassten jedoch die Entscheidung. Hemmes und Merling vergaben beste Chancen, während Grub bis dahin ein souveräner Rückhalt blieb und zweimal stark gegen Julian Schmitz und Lars Oster parierte.

Als sich bereits alles auf den ersten Heimsieg einstellte, geschah das Unerwartete: Torwart Jonas Landen schlug einen weiten Ball nach vorne, Grub verschätzte sich, ließ den Ball über sich tropfen und dieser senkte sich kurios zum 3:3 ins Netz.

Der souveräne Schiedsrichter Fabian Mohr beendete ein Spiel, das alles bot, was den Fußball ausmacht: Leidenschaft, Tempo, Fehler und Emotionen. Offensiv zeigten wir starke Ansätze, defensiv ließen wir jedoch zu viel zu. Insgesamt ist der Punktgewinn gegen ambitionierte Laubacher zufriedenstellend, auch wenn der Sieg zum Greifen nah war.

Am kommenden Samstag geht es um 18:00 Uhr gegen TuS Kirchberg weiter. Auf geht’s, SGH!