Packendes Kapitänsduell: Nicht nur in dieser Szene kämpften Eintrachtler Deniz Darcan (blaues Trikot) und Marienborns Marc Beck intensiv um den Ball. Foto: Mario Luge

Unentschieden und Abschiede bei Eintracht Bad Kreuznach SG trennt sich gerecht 1:1 von der TuS Marienborn +++ Celebi und Molnar verlassen den Verein Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SG Eintracht Bad Kreuznach Marienborn

Bad Kreuznach. Mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen die TuS Marienborn verabschiedete sich die SG Eintracht von ihren Fans aus der Verbandsliga-Saison 2024/25. Es war ein Ergebnis, mit dem beide Teams, beide Trainer und wohl auch die meisten der etwa 100 Zuschauer in der Baustelle Moebusstadion leben konnten. Bereits in der siebten Minute hatte Mika Brunswig die Gastgeber in Führung gebracht, der eingewechselte Luis Kersthold sorgte für den verdienten Ausgleich (55.).

Etwas mehr grantelte nach Abpfiff dann doch Ali Cakici, der fast in jedem Spiel von seiner Marienborner „Wundertüte“ überrascht ist: „Ich weiß nie so recht, was mich erwartet und was meine Jungs auf den Platz bringen können. Wir haben vor allem eine gute zweite Halbzeit gespielt auf einem großen Platz und gegen eine Mannschaft, die mit Deniz Darcan oder Levi Mukamba Unterschiedsspieler hat, die immer eine Partie entscheiden können.“ Und so sei es nicht einfach die Balance zu finden zwischen dem eigenen Spiel mit Ball nach vorne und der Absicherung nach hinten. Da beide Seiten während der 93 Minuten Sommerfußball – unterbrochen von einem kurzen, aber heftigen Regenschauer – ihre Chancen auf einen zweiten Treffer hatten, war das 1:1 doch in Ordnung. Frühe Führung nach kurzer Ecke