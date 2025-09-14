Unentschieden trotz Unterzahl

In der Fußball-Landesliga kämpft sich der SV Kurdistan Düren gegen Rasensport Brand zurück und ist trotz Unterzahl die bessere Mannschaft.

Ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten: So lässt sich die Landesligapartie zwischen dem SV Kurdistan Düren und Raspo Brand am Sonntag gut zusammenfassen. Nach etwas mehr als 90 intensiven Minuten prangte ein 1:1 (0:1)-Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Beim SV Kurdistan hatte unter der Woche der berufsbedingte Rücktritt von Trainer Firat Koyun für Schlagzeilen gesorgt. Für ihn stand sein bisheriger Co-Trainer Jörg Frings an der Seitenlinie. Der sah einen guten Beginn seines Teams. Nach wenigen Minuten fiel Sandro Frugaborsi an der rechten Strafraumgrenze nach einem Kontakt mit dem Gegenspieler. Einen Elfmeter gab es nicht. „Ich stand weit entfernt und die Szene war nicht gut zu sehen. Wenn der Schiedsrichter gepfiffen hätte, hätten wir uns vermutlich nicht beschweren dürfen“, urteilte Raspo-Trainer Daniel Formberg, während sein Gegenüber Frings den Ausgang des Spiels nicht an dieser oder anderen strittigen Szenen festmachen sollte.

Der SV Kurdistan machte nach der Aktion gut weiter und kam in der 16. Minute zu einer Kopfballchance, der Ball aber flog knapp übers Tor. Fast im Gegenzug hatte Alan Graf die Führung auf dem Fuß, scheiterte am glänzend parierenden SV-Schlussmann Nisar Goraya. Eine Minute später konnte der 30-Jährige das 1:0 für Raspo dann nicht verhindern. Eine Flanke über Freund und Feind hinweg landete im Strafraum bei Torjäger Delany Arigbe. Der ließ sich nicht zweimal bitten und schob mit dem linken Fuß ein (18.). Auch in der Phase danach war Raspo die etwas stärkere Mannschaft. Abdessamad Akherraz traf aus dem Getümmel nach einer Ecke die Oberkante der Latte.

Kurdistans Trainer Jörg Frings reagierte und brachte wenige Minuten vor der Pause Junhui Lee und Luca Flatten für Adrian Mulqui und Leon Niederelz. Das gab den Hausherren Auftrieb, auch wenn die allerletzte Konsequenz zunächst fehlte.

Mit mehr Schwung kam zunächst Raspo aus der Kabine, kurz nach dem Wiederanpfiff setzte Akherraz das Spielgeräte knapp rechts neben das Tor. Auf der anderen Seite wiederum kam Inan Naki aus rund 16 Metern zum Abschluss, diesmal konnte sich Raspo-Torwart Daniel Bräuer auszeichnen. Aus aussichtsreicher Lage trat dann in der 55. Minute Akherraz zu einem Freistoß an, sein Schuss verfehlte das gegnerische Gehäuse nur knapp.

Platzverweis kein Nachteil

Spätestens ab dann war der SV Kurdistan wieder besser im Spiel und drückte auf den Ausgleich. Diese Bestrebungen erlitten einen heftigen Dämpfer, als Cayan Baysan einen Konter der Gäste mit einem taktischen Foul unterband und mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Wer jetzt dachte, dass sich der SV aufgeben würde, war allerdings schief gewickelt. Die Gastgeber machten da weiter, wo sie kurz vorher aufgehört hatten, sodass nur wenige Minuten später das 1:1 fiel.

Von der rechten Seite wurde der Ball auf Inan Naki zurückgelegt, der mit einem feinen Schlenzer in die linke Ecke zum Ausgleich traf (68.). In Unterzahl drängte der SV danach auf den Siegtreffer und forderte in der 75. Minute Elfmeter, als das Spielgeräte einem Raspo-Abwehrspieler an den angelegten Arm sprang. Ein paar Minuten vor Ende musste Kurdistan dann selbst eine brenzliche Situation überstehen, die von Raspo aber nicht gut zu Ende gespielt wurde. Gleiches galt für den Kurdistan-Akteur Yannick Frings, der in der Nachspielzeit in aussichtsreicher Position angespielt wurde, den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen konnte. So blieb es beim unter dem Strich nicht unverdienten Unentschieden.

„Schlussendlich ärgern sich heute wahrscheinlich beide über das Ergebnis“, resümierte Daniel Formberg nach der Partie. Vor dem Spiel hätte man ein Unentschieden gerne genommen, aber nach dem Spielverlauf nicht, weil es hinten raus noch zwei Situationen gab, in denen eigene Spieler völlig frei standen, nicht angespielt wurden und so der Siegtreffer verschenkt wurde. „Vorher wiederum haben wir zeitweise um das 1:2 gebettelt.“ Häufig habe man gerade in der zweiten Halbzeit versucht, mit einem Kontakt zu spielen, „was bei Überzahl überhaupt nicht notwendig ist. Und dann werden wir mit einem Mann mehr ausgekontert, das ist ärgerlich“, sagte Formberg.

Jörg Frings urteilte: „Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, bekommen dann aber fast aus dem Nichts das 0:1. Durch den Doppelwechsel haben wir es bis zur Halbzeit offen gestaltet und waren in der zweiten Halbzeit das bessere Team, auch wenn Raspo in einzelnen Situationen noch gefährlich wurde. In Summe fühlen wir uns ein bisschen wie der Verlierer heute, weil die letzte halbe Stunde klar an uns ging. Über das gesamte Spiel gesehen war es aber ein verdientes Unentschieden.“

Dass Frings die Mannschaft erst vor wenigen Tagen übernommen hat, habe keinen Ausschlag gegeben. „Die Situation ist nicht einfach, aber ich war ja auch schon vorher eng an der Mannschaft. Verein und sportliche Leitung arbeiten mit Hochdruck an einem Nachfolger, der wohl bald präsentiert wird“, erklärte der 53-Jährige zum Abschluss.

