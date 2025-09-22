Unentschieden trotz Chancenplus

Zum ersten Pflichtspiel in der Bezirksliga empfing die zweite Mannschaft die SGM Alberweiler III / Warthausen II in Kellmünz. Unsere Zweite startet gut in die Partie. Sie konnten sich vielen Chancen erarbeiten und belohnten sich in der 18. Minute nach einem Steckball von Nina Knoll auf Miriam Brüderl zum verdienten 1:0. Die Mannschaft konnte sich leider vor der Halbzeit nicht weiter belohnen und so ging man mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit. Nach der Halbzeit konnte man sich weiter Chancen erspielen und nach einem starken Spielzug über Dilara Karadeniz wurde der Heimmannschaft ein Foulelfmeter zugesprochen. Dieser wurde leider vergeben. In den letzten 10 Minuten drehten die Gäste nochmal auf und konnten das 1:1 (89. Minute) erzielen. Mit diesem Ergebnis endete auch die Partie und somit konnte sich die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz ll den ersten Punkt sichern.