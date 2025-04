Unentschieden reicht Staig 2 für die vorzeitige Meisterschaft

Der SC Staig II holt sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B5 und steigt in die Kreisliga A auf. Dafür genügte am vergangenen Sonntag ein Unentschieden beim FV Asch-Sonderbuch um nicht mehr von der Konkurrenz eingeholt werden zu können. Dabei startete die Partie ganz nach dem Geschmack der Staiger Zweiten. Patrick Schorer nutze einen Patzer in der gegnerischen Hintermannschaft aus und schob zur verdienten Führung ein. Anschließend verflachte die Partie zusehends. Die Gastgeber standen weiterhin gut gegen den Ball und verteidigten resolut und kämpferisch robust im Zweikampf. Kurz vor der Pause kamen die Gelb-Blauen dann zum etwas glücklichen Ausgleich. Ein Freistoß wurde unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht und Luca Ebhard im Staiger Tor war geschlagen. In der zweiten Halbzeit stand Asch-Sonderbuch noch tiefer, zumal sie sich mit einer roten Karte noch selbst schwächten. Doch die Staiger Mannschaft fand an diesem Tag einfach keine Lücke durch die vielbeinige Abwehr. Oftmals spielte man es zu ungenau oder kompliziert, sodass zwar Chancen da waren, diese aber nicht genutzt wurden. So blieb es schlussendlich bei der Punkteteilung auf der Alb und die Amann-Elf konnte erstmals in dieser Saison nicht dreifach punkten. Da die Konkurrenz allerdings auch nicht gewinnen konnte, stand nach kurzer Wartezeit die hochverdiente und vorzeitige Meisterschaft fest, welche anschließend im Bäumle noch ausgiebig gefeiert wurde.