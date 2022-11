Unentschieden nach Führung

TSV Kirchheim - SV Memmingerberg 2:2 (0:2)



Tore: Stetter B., Uttenreuther T.



Bei recht frischen Temperaturen haben wir am Sonntag unser Auswärtsspiel in Kirchheim bestritten, nachdem sich der Gegner mit fast 15-minütiger Verspätung auch auf den Platz bequemt hatte, konnte das Spiel auch mal beginnen.

Bereits nach furiosen 100 Sekunden köpfte unser Abwehr-Ass, Benny Stetter, die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen, die Kirchheimer waren wohl immer noch in ihrer warmen Kabine.



Weitere 5. min später verletzte sich unser Müller "Mü" Matthias, nach einem normalen Zweikampf, an der Hand. Was am Anfang recht unspektakulär aussah, entpuppte sich als ein komplizierter Unterarmbruch. Er wurde mit einem Krankenwagen direkt ins MM-Klinikum gefahren, wo er noch am selben Abend erfolgreich operiert wurde. Dank gilt auch Chris Nadler, der während einer Unterbrechung sich die Situation mit seiner Expertise anschauen konnte. Einen guten Heilungsverlauf wünschen wir an dieser Stelle!

Für ihn wurde Rob eingewechselt, welcher sich nach Mü, Gordy und Beppo sich an den Haarbandlook herantraute.



Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen und es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, dass sich zwischen den 16 ern abspielte. In der 20 min setzte sich Jojo schon über außen durch und passte scharf in der Mitte, dort wartete bereits der Tim auf die Kugel und wetterte aus 7 m das Ding unter die Latte zur 2-0 Führung. Mit sehr geradlinigen Offensivaktionen konnte man sich immer wieder in gefährliche Situation bringen. Allerdings spielten die Kirchheimer ebenfalls aggressiver und zielstrebiger nach vorne. So kamen die Hausherren in der ersten Hälfte noch zu einem gefährlichen Abschluss. Ein Schuss, welcher zuerst abgefälscht wurde und an die Latte tropfte, wurde vom souveränen Chris Nadler mit offenen Armen in Empfang genommen.