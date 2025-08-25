Unentschieden nach Aufholjagd

Bei perfektem Fußballwetter empfing der TSG zum Auftakt der neuen Saison den ASV Spartania Eislingen. Die Partie begann denkbar ungünstig. Nach schwachem Start lag der TSG früh mit 0:2 zurück. Torhüter Bennet Bachofer verhinderte mit einer starken Parade sogar noch einen höheren Rückstand. Ab der 30. Minute fand der TSG besser ins Spiel. Nach starker Vorarbeit von Kevin Czommer über außen, netzte Nils Leibold in der Mitte zum 1:2 Anschlusstreffer ein. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSG endgültig die Kontrolle. In der 63. Minute sorgte ein Freistoß aus 20 Metern für den verdienten Ausgleich. Tim Leibold traf sehenswert direkt unter die Latte. Anschließend drückte der TSG auf den Siegtreffer, konnte die guten Gelegenheiten aber nicht verwerten. Trotz einiger Unterbrechungen ließ der Schiedsrichter keine Nachspielzeit laufen, sodass es beim 2:2 blieb.