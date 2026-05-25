Unentschieden mit Sieger und Verlierer Die Ausgangslage war klar: Dem SV Niederemmel reichte ein Unentschieden zum Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga, die SG Zewen musste gewinnen. Unter diesen Voraussetzungen entwickelte sich von Beginn an ein spannendes, packendes und am Ende auch dramatisches Spiel, an dessen Ende die Hausherren feierten und die Gäste trauerten. von Axel Kosch · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser

Der SV Niederemmel und die SG Zewen lieferten sich ein enges Duell. Das 1:1 half den Gastgebern, um den Ligaverbleib zu sichern. Die Spielgemeinschaft muss dagegen nach vier Jahren zurück in die A-Klasse. – Foto: Hans Krämer

Bei zu Beginn der Partie fast 30 Grad entwickelte sich auf dem Kunstrasenplatz in Piesport ein ausgeglichenes Spiel, in dem beiden Mannschaften die Bedeutung der Partie deutlich anzumerken war. Fehler vermeiden war zunächst offensichtlich die oberste Devise. VIDEOINTERVIEW und BILDERGALERIE

Bereits in der zweiten Minute hatten die Fans des SV Niederemmel den Torschrei auf den Lippen, als sich Manuel Leitzgen auf der linken Seite gut durchgesetzt hatte, Benedikt Vogedes die scharfe Hereingabe aus kürzester Entfernung aber knapp verpasste. Besser machte es der als einziger Stürmer aufgebotene Vogedes in der siebten Minute, als er nach tollem Zuspiel in die Tiefe von Maximilian Schäfer das 1:0 im Nachschuss erzielte. Zunächst hatte Zewens Torhüter Alexander Hinz noch abwehren können. In der Folge entwickelten sich Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, wobei die Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur meist bei Eckbällen am gefährlichsten waren. Sascha Kohr, Trainer des SV Niederemmel