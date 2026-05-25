Unentschieden mit Sieger und Verlierer 

Bei zu Beginn der Partie fast 30 Grad entwickelte sich auf dem Kunstrasenplatz in Piesport ein ausgeglichenes Spiel, in dem beiden Mannschaften die Bedeutung der Partie deutlich anzumerken war. Fehler vermeiden war zunächst offensichtlich die oberste Devise. VIDEOINTERVIEW und BILDERGALERIE
Bereits in der zweiten Minute hatten die Fans des SV Niederemmel den Torschrei auf den Lippen, als sich Manuel Leitzgen auf der linken Seite gut durchgesetzt hatte, Benedikt Vogedes die scharfe Hereingabe aus kürzester Entfernung aber knapp verpasste. Besser machte es der als einziger Stürmer aufgebotene Vogedes in der siebten Minute, als er nach tollem Zuspiel in die Tiefe von Maximilian Schäfer das 1:0 im Nachschuss erzielte. Zunächst hatte Zewens Torhüter Alexander Hinz noch abwehren können. In der Folge entwickelten sich Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, wobei die Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur meist bei Eckbällen am gefährlichsten waren.
Nach dem Wiederanpfiff versuchte die Elf von Trainer Stefan Castello dann alles. Die SG dominierte immer mehr. Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Gastgeber. Klare Chancen kamen aber nicht zustande. Das Team von Sascha Kohr, dem sichtlich die Kräfte schwanden, war bei Kontern deutlich torgefährlicher. Mehrmals hielt der starke Zewener Schlussmann Hinz seine Mannschaft im Spiel. Hervorzuheben ist besonders seine Großtat bei einem Schuss von Thomas Dienhard in der 75. Minute ...