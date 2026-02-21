 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Unentschieden in Schwafheim: Büderich entführt Punkt

Kreisliga A Moers: Die Karnevalspause endet mit dem Duell zwischen dem SV Schwafheim und dem Büdericher SV. Der SV Budberg II muss zum VfL Rheinhausen.

von André Nückel · Heute, 00:50 Uhr · 0 Leser
Schwafheim im Einsatz.
Schwafheim im Einsatz. – Foto: Wolfgang Schwarz

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers: Die Karnevalspause endet mit dem Duell zwischen dem SV Schwafheim und dem Büdericher SV. Der SV Budberg II muss zum VfL Rheinhausen. Außerdem sind die Kellerkinder am 20. Spieltag in der teils klaren Außenseiterrolle - die Übersicht.

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
0
0
Abpfiff

Nullnummer in Schwafheim! Der SVS und der Büdericher SV haben sich die Punkte geteilt, was für Schwafheim in einem Heimspiel um eine mögliche Platzierung in der Topf fünf eigentlich zu wenig ist. Der BSV kann mit dem Punkt sicherlich gut leben, könnte aber aber noch auf Rang 13 fallen.

SV Schwafheim – Büdericher SV 0:0
SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra, Hayate Abe, Peter Steinbach (86. Noah Schlebusch), Jonas Mende, Oliwier Maksymilian Lebowski, Julian Klingen, Eren Okumus (71. Linus Schlebusch), Robin Morawa (81. Aboubacar Fofana), Justin Leon Kaczmarek, Nico Prehn - Co-Trainer: Jens Dickmann - Trainer: Ralf Gemmer - Co-Trainer: Klaus Minta
Büdericher SV: Octavian Petrov, Jan Satzinger, Ben Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz (88. Tobias Frings), Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Justin Kluth (62. Andres Amado Aramendiz Castano), Valentine Forsab, Mika Heckers (67. Finn Falk), Egzon Kokolari (90. Marius Ploch) - Trainer: Frank Griesdorn
Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 75
Tore: keine Tore

Morgen, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:30live
Spieltext Rumelner TV - SV Sonsbeck II

Morgen, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:30
Spieltext SV Menzelen - GSV Moers II

Morgen, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:00
Spieltext TV Asberg - SV Millingen

Morgen, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
15:30
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - Schwafheim II

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - FC Meerfeld

Morgen, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:00
Spieltext Hohenbudb. - C. Rheinberg

Morgen, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00live
Spieltext FC Alpen - Lüttingen

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:30live
Spieltext VfL R´hausen - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen
So., 08.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein