Unentschieden in Nordhorn

Mit dem Unentschieden konnte die Mannschaft nahtlos an die überragende Leistung aus der Vorwoche gegen Spelle anknüpfen. Herausheben bei diesem super Spiel der Mannschaft muss hier Mika Alten-Mönnink. Er machte in allen Belangen ein Wahnsinns spiel und pushte die jungs immer wieder nach vorne. Die Mannschaft spielte sehr diszipliniert und setzte den Matchplan zu 100% um. Nach einer ausgeglichen Halbzeit netzte S. Penniggers in der 53. Minute zum 1:0 nach einer Ecke ein. Den Ausgleich musste die Mannschaft in der 93. Minute hinnehmen. Diesen Wind muss die Mannschaft mit in die nächste Wochen mitnehmen!