Unentschieden in Nimburg

Die SG Wasser/Kollmarsreute war am vergangenen Sonntag beim FV Nimburg zu Gast. Nach der Niederlage gegen Rheinhausen eine Woche zuvor wollte die SG nun auswärts wieder punkten. Für Winnewisser und Jauch rückten Hepp und Junker in die Startaufstellung.



Das Spiel begann ohne wirkliche Abtastphase und so hatte die SG nach nur vier Minuten in Person von Michi Junker die erste Torchance. Keine zwei Minuten später konnte Ziser gegen Bühler in letzter Sekunde retten. Herter, Junker und Tsaxarra hatten weitere Chancen die SG in Halbzeit Eins in Führung zu bringen, doch der Gästekeeper aus Nimburg war bishierhin nicht zu überwinden. Auch Ziser auf der anderen Seite war öfters gefordert, hielt der SG jedoch hinten den Kasten sauber. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.



In der zweiten Halbzeit ging es unverändert weiter mit den Torraumszenen, Leipold und Junker hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit direkt eine Doppelchance und auch Ziser musste beim direkten Konter der Gäste wieder eingreifen und den Rückstand verhindern. Die Gäste waren nun durch lange Bälle und Konter gefährlich. Genau so entstand dann auch der Führungstreffer der Gäste. Nach einem langen Ball über die rechten Seite, konnte Baktiary in der Mitte per Volley vollenden. Die SG spielte weiter nach vorne und erzielte eine Viertelstunde später den Ausgleich durch Bürkin. Seiboth mit einer Flanke von rechts, die durch den Strafraum segelt, Junker lauert am Strafraumrand und bedient Leibold. Dessen Abschluss kann Neumann erst noch parieren. Den anschließenden Abpraller bringt Bürkin im Tor unter. Doch im direkten Gegenzug konnten die Gäste wieder in Führung gehen. Wieder war der Torschütze Baktiary. In der Schlussviertelstunde drängte die SG dann auf den Ausgleich, ohne wirklich gefährlich zu werden. Immer wieder verpasste man den Abschluss im und um den gegnerischen 16er. In der 90. Minute fasste sich dann Leipold ein Herz und vollendete eine Kopfballablage von Herter wuchtig im Tor. Anschließend war Schluss.



Eine Unterhaltsame Partie mit vielen Torchancen endete 2:2 Unentschieden. Die SG konnte in letzter Sekunde ausgleichen, hätte aber genau so gut durch bessere Chancenverwertung gewinnen können.



Die Zweite Mannschaft spielte zuvor ebensfalls 2:2 Unentschieden, die Tore erzielte zwei Mal Tufan Kaya per Elfmeter.



Die Dritte Mannschaft musste sich am vergangenen Freitagabend im Derby gegen Mundingen III mit 3:1 geschlagen geben. Torschütze war Allrounder Jakob Turinsky mit seinem ersten Aktiventor. Die Jungs zeigten eine gute Leistung.