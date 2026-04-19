Unentschieden in Holzheim

Beiden Mannschaften starteten verhalten in die Partie und so dauerte es knapp 20 Minuten bis zur ersten guten Möglichkeit. Nach einer Flanke von Löhle hatte Vogler die erste gute Kopfballchance für die Gäste, setzte den Ball jedoch zu schwach auf Holzheims Keeper Rößle. Im direkten Gegenzug kamen auch die Hausherren zu einer ordentlichen Abschlussgelegenheit, verzogen jedoch deutlich. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen. Die größte Gelegenheit der ersten Halbzeit hatten die Zebras: Ein starker Ball in die Tiefe erreichte Chwolka und Wagner. Chwolka wurde im letzten Moment mit vollem Körpereinsatz gestoppt, der Ball landete jedoch bei Wagner, der aus etwa sieben Metern überraschend über das Tor schoss. Auf der anderen Seite musste Torhüter Heidenreich nach einer Ecke erstmals eingreifen, als der Ball nicht konsequent geklärt werden konnte. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel blieb die SG aktiv. Abbe sorgte mit einem gefährlichen Freistoß für Aufsehen – der Aufsetzer wurde für den Torwart unangenehm, konnte aber noch abgewehrt werden. In der 61. Minute fiel schließlich das 0:1: Chwolka setzte sich stark gegen gleich drei Gegenspieler durch und steckte den Ball mustergültig auf Wagner durch, der diesmal souverän verwandelte. Die Führung hielt jedoch nicht allzu lange. Holzheim nutzte einen schnell ausgeführten Freistoß auf der rechten Seite, spielte den Ball quer in den 16er und Buchholz schob am langen Pfosten mühelose zum 1:1-Ausgleich ein. In der Schlussphase gelang keiner Mannschaft mehr der entscheidende Treffer, sodass die Partie mit einem Unentschieden endete.



