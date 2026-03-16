Unentschieden in Eicherscheid – Verfolger rücken näher Eicherscheid lässt Punkte liegen, Kohlscheid verkürzt den Abstand. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte Bewegung im oberen Tabellendrittel. Tabellenführer Eicherscheid ließ erstmals wieder Punkte liegen, während Kohlscheid seine Chance nutzte und näher an die Spitze heranrückte.

Spitzenreiter stolpert im Heimspiel Tabellenführer Germania Eicherscheid (40 Punkte) musste sich im Heimspiel gegen den Siebten SV Alemannia Mariadorf (26) mit einem 2:2 begnügen. Nach früher Führung durch Tim Wilden drehten Masaya Taki und Yuuki Fukui zwischenzeitlich die Partie für die Gäste, ehe Marcel Ferdinand Grugel ausglich. Eicherscheids Trainer Sandro Bergs bewertete die Partie kritisch: „Sehr zerfahrenes Spiel, in dem wir über 90 Minuten einiges vermissen lassen. In der ersten Halbzeit müssen wir höher führen, können aber den Ausgleich in der 45. Minute kassieren, weil wir nicht wach genug sind.“ Bergs ergänzte: „Zweite Halbzeit auf schneebedecktem Platz hat Mariadorf das Spiel besser angenommen. Da kann das Spiel auch schon früher entschieden sein.“ Nach einer späten Drangphase der Gastgeber blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Germania Eicherscheid – SV Alemannia Mariadorf 2:2

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt, Louis Breuer, Manuel Klöppel, Nils Henn, Patrick Wirtz, Louis Voßen (78. Peter Heitzer), Noah Curkovic, Nico Wilden (60. Maik Stollenwerk) (71. Pascal Strauch), Tim Wilden (71. Marcel Ferdinand Grugel), Luca Jansen (60. Yassin Krings)

SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Nick Dümenil (77. Cem Cagan Ince), Pascal Schwinghoff, Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi, Pascal Willems (90. Imrane Belbachir), Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui, Masaya Taki, Nico Dautzenberg, Nabil Irdi (83. Max Dümenil)

Tore: 1:0 Tim Wilden (6.), 1:1 Masaya Taki (53.), 1:2 Yuuki Fukui (73.), 2:2 Marcel Ferdinand Grugel (79.)

Konzen überrascht in Bergrath Der Tabellenvierte Falke Bergrath (30 Punkte) musste im Heimspiel gegen den Zwölften TV Konzen (18) eine überraschende Niederlage hinnehmen. Sascha Huppertz und Mirco Klee brachten die Gäste mit zwei Treffern in Führung, ehe Emirhan Akcan nur noch verkürzen konnte. Bergrath bleibt damit zwar im oberen Drittel, verliert aber weiter an Boden im Rennen um die vorderen Plätze. Konzen verschafft sich mit dem Auswärtssieg wichtige Luft im unteren Tabellenbereich.