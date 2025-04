Unentschieden in Altheim

Im Kellerduell gegen die Gastgeber aus Altheim kam Lonsee über eine Punkteteilung nicht hinaus. Erneut startete man engagiert und konzentriert in die Partie und war in den ersten 15 Minuten die überlegene Mannschaft mit deutlich mehr Ballbesitz. Auf einem etwas schwierig zu bespielenden Platz war es dann aber in der Offensive etwas zu einfallslos, als dass man sich viele Chancen hätte erarbeiten können. Altheim konzentrierte sich auf viele lange Bälle in die Spitze und fand Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel, wenngleich der SVL immer noch mehr Ballbesitz hatte. Torlos wurden dann nach den ersten 45 Minuten die Seiten getauscht.

Den besseren Start in die zweite Hälfte hatten dann wieder die Jungs in Schwarz-Rot. Nach einem Eckball kam Benedikt Ohrnberger per Kopf an den Ball. Den Nachschuss von Alexander Stock konnte der Altheimer Torhüter noch parieren aber im dritten Versuch gelangte der Ball vor die Füße von Edi Hildermann, der aus kurzer Distanz zum 0:1 (56.) einschob. Danach zeigte sich aber wieder das aktuelle Problem unseres Teams. Nach einem Tor bekommt man zu schnell wieder einen Gegentreffer und so war es auch in Altheim. Die Gastgeber konnten ebenfalls nach einem Eckball, der nicht gut verteidigt wurde per Kopf zum 1:1 (61.) ausgleichen. Im weiteren Spielverlauf haderte der SVL auch noch zusätzlich mit einigen merkwürdigen Pfiffen des Unparteiischen, u.a. einem Foul an Kapitän Sven Borst, der im Sechzehner zu Fall gebracht wurde, der fällige Elfmeterpfiff aber ausblieb. In der Schlussoffensive des SVL boten sich dann noch einmal die Chancen das Spiel doch noch zu gewinnen. Die größte hatte der eingewechselte Niklas Ruhland. Sein Schuss konnte aber zum Leidwesen aller Lonseer noch von den Altheimern geklärt werden und so blieb es bei der Punkteteilung.