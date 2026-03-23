Unentschieden im Verbandsliga-Topspiel

Geislautern bejubelt den 1:1-Ausgleich durch Timon Hector – Foto: Oliver Altmaier

Mit zunehmender Spielzeit legte zuerst der Gastgeber seine Scheu ab und suchte den Weg nach vorne. Doch wie Brill schon erläuterte, klare Gelegenheiten blieben aus. Da der Gastgeber nun mutiger wurde, wollte die beste Offensive der Liga, bis zum Topspiel 75 erzielte Tore, nicht nachstehen. Doch auch für Geislautern gab es keine hundertprozentige Torgelegenheit.

Rund 400 Fans lockte das Spitzenspiel der Verbandsliga Süd-West am letzten Sonntag auf den Körpricher Rasen. Zwar blieb der erhoffte offene Schlagabtausch aus, doch das Spiel lebte von einer immensen Spannung. „Man merkte beiden Mannschaften an, dass sie sich kennen und keiner wollte anfangs in eine brenzlige Situation kommen. Von daher blieben in der Startphase klare Torchancen Mangelware. Die Strafräume blieben fast unberührt“, schilderte Christian Brill, der zusammen mit Sascha Hermes die SG trainiert, seine Anfangseindrücke.

Direkt nach der Pause klingelte es beim Tabellenführer. Kilian Ludwig ging mit Elan auf der Außenbahn auf und davon, passte flach und scharf in die Mitte, wo Geislauterns Abwehrspieler Mohamed Damen den Ball mit einer Grätsche über die Linie beförderte. „Damen wollte den Ball

klären, hat nicht gesehen, dass hinter ihm kein Körpricher mehr war. Schwamm drüber, kann passieren“, akzeptierte Lars Anton, der zusammen mit Jan Hauser den SVG trainiert, die Szene.

Geislautern brauchte einige Minuten um sich zu finden. Dann schaltete der Tabellenführer in den Vorwärtsgang und kam zum Ausgleich. Fabio Romano kam an den Ball, flankte auf Timon Hector, der per Kopfball mit seinem 14. Saisontreffer das 1:1 erzielte. „Das war verdient, denn wir haben mehr gemacht“, meinte Anton.

Bis in die Schlussminuten passierte nicht mehr viel. Auch die zehnminütige Zeitstrafe, die in der 85. Minute gegen Can Daniel Yalçin wegen Foulspiels verhängt wurde, überstand Körprich ohne große Probleme. Am Schluss waren sich Brill und Anton einig, dass das Remis ein gerechtes Ergebnis eines spannenden Spitzenspiels war, das unter dem holprigen Rasen litt, der ein sauberes Passspiel nicht zuließ. Auch in diesem Punkt herrschte bei den Trainern Übereinstimmung.