Unentschieden im Topspiel – Fürstenried belohnt sich spät

Bloß keine Standards zulassen – denn im Hinspiel kassierte Fürstenried vier davon und damit die einzige Saisonniederlage. FC Fürstenried bleibt dran am Spitzenduo und ist in Lauerstellung

Diesmal war das Team von Tufan Lacin vorbereitet. Trotz zahlreicher verletzter Spieler und mehrerer Positionswechsel zeigte Fürstenried von Beginn an eine konzentrierte Leistung. Unter anderem kam Yakup Dora direkt nach Verletzung ins Spiel – und spielte eine entscheidende Rolle.

Beide Teams schenkten sich keinen Meter, es war ein intensives, aber faires Duell. In der zweiten Halbzeit blieb das Bild ausgeglichen. West lauerte klar auf Standards – die diesmal nicht zugelassen wurden. Das Gegentor fiel dennoch: nach einem schnellen Einwurf und einer Hereingabe stand plötzlich ein West-Spieler frei – 0:1.

Fürstenried war über weite Strecken spielerisch überlegen, hatte viel Kontrolle, gutes Passspiel und kam immer wieder zu kleineren Möglichkeiten. Hinten standen wie zuletzt Erkut Satilmis und Erhan Kilic stabil und ließen fast nichts zu.

Doch Fürstenried reagierte sofort. Die Mannschaft schaltete einen Gang hoch und zeigte Powerplay.

Yakup Dora verwandelte einen Freistoß direkt ins lange Eck – der verdiente Ausgleich. Kurz vor Schluss erzwang Emre Tunc einen Fehler des Keepers, Dora kam zum Abschluss – doch der Ball ging nicht optimal über die Linie. Die große Chance zum Sieg.

Am Ende blieb es beim 1:1, ein gerechtes Ergebnis – und der Abstand in der Tabelle bleibt unverändert.

Stimmen zum Spiel — Trainer Tufan Lacin

„Ich muss meiner Mannschaft erst einmal ein großes Lob geben. Die letzten Wochen waren hart. Wir sind mit vielen Verletzten in die Topspiele gegangen – am Ende haben zehn Spieler gefehlt. Andere müssen auf ungewohnten Positionen spielen, aber jeder hat sich voll reingehauen. Kein Jammern, keine Ausreden. Ich bin stolz darauf.“

„Es war ein sehr intensives und hartes Spiel, Emre Tunc ist mit seiner Härte vorangegangen und alle sind mitgezogen. Wir wussten, dass West auf Standards wartet – diesmal haben wir alles gut verteidigt und nichts zugelassen.“

„Ich bin froh, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind. Yakup Dora kommt ohne Training rein, gibt alles und schießt das Tor – das sagt alles über ihn aus.“

„Der Abstand bleibt bei zwei Punkten. Zu Kosova sind es fünf. Wir haben erst die Hälfte gespielt – es kann noch sehr viel passieren. Wir glauben an unsere Qualität und werden weiter hart arbeiten.“

Fazit

Ein starkes Zeichen gegen den direkten Konkurrenten:

spielerisch überlegen, taktisch konzentriert, mental stabil.

Fürstenried bleibt absolut im Rennen – und hat nach dieser Leistung klargemacht:

Mit ihnen muss man weiterhin rechnen.