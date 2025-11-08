Unentschieden im Topspiel

Nach einer spannenden Partie trennten sich der MTV Diessen und der FC Gerolfing torlos.
Die Diessnerinnen erwischten den etwas besseren Start und kamen durch Laura Braunegger zu einer ersten Großchance, doch frei vor dem Tor versprang der Ball und segelte über das Tor. Nur kurze Zeit später kam der FC Gerolfing zu einer ersten Topchance. Beide Teams agierten sehr konzentriert und boten nur wenig Angriffsfläche. Nach einem Eckball von Felicia Wacker verlängerte Andrea Bichler, Steffi Köhler nahm den Ball direkt ab und Gerolfing klärte den Ball kurz vor der Linie.
In der zweiten Halbzeit lauerten beide Mannschaften auf den Lucky Punch. Diessens größte Chancen hatten Andrea Bichler und Felicia Wacker, Gerolfings Torhüterin parierte stark. Ebenso in Bestform zeigten sich MTV Captain Sophie Bauer, die im Verbund mit Anna-Lena Modl und Torhüterin Larissa Müske alles wegverteidigte. So blieb es am Ende beim torlosen 0-0. An den letzten beiden Wochenenden ist das Team von Coach Nico Weis spielfrei und verabschiedet sich mit 17 Punkten aus 10 Spielen in die Winterpause.