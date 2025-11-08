Unentschieden im Topspiel

Nach einer spannenden Partie trennten sich der MTV Diessen und der FC Gerolfing torlos.

Die Diessnerinnen erwischten den etwas besseren Start und kamen durch Laura Braunegger zu einer ersten Großchance, doch frei vor dem Tor versprang der Ball und segelte über das Tor. Nur kurze Zeit später kam der FC Gerolfing zu einer ersten Topchance. Beide Teams agierten sehr konzentriert und boten nur wenig Angriffsfläche. Nach einem Eckball von Felicia Wacker verlängerte Andrea Bichler, Steffi Köhler nahm den Ball direkt ab und Gerolfing klärte den Ball kurz vor der Linie.