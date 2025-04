Unentschieden im Topspiel

Derbyzeit und diesmal nicht auf heimischem Boden. Am 20. Spieltag mussten unsere Löwen gegen den drittplatzierten Gartenstadt Trudering antreten, gegen den man sich in der Hinrunde mit 1:1 unentschieden getrennt hatte. Der Abstand zwischen den beiden Teams beträgt mittlerweile 14 Punkte, dennoch ist die Rivalität für den Gastgeber Ansporn genug, um unserem TSV die notwendigen Punkte im Kampf um den ersten Platz abnehmen zu wollen. Beide Mannschaften kamen stark angeschlagen in die Partie und warten auf die Osterpause, um neue Kräfte zu sammeln und hoffentlich einige verletzte Spieler zurückzubekommen. Bei den Blau-Schwarzen gibt es derzeit 10 verletzungsbedingte Ausfälle, und sowohl Florian Lengauer (der seit fast 2 Jahren pausiert) als auch Coach Hachtel saßen auf der Bank, was normalerweise nicht der Fall ist. Unsere Trainer Hachtel/Müllmaier mussten das Team also umstellen, und mit Grabl, Domabyl und Haberl begannen drei neue Spieler im Vergleich zum knappen 2:1-Sieg gegen Alemannia in der Vorwoche. Das Team benötigte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden, denn gegen die defensiv stehenden Gartenstädter, die nach Ballgewinn immer wieder schnell auf ihren Top-Torjäger Martinovic spielten, fand man anfangs kein Mittel. Unsere Abwehr hatte alle Hände voll zu tun, das eigene Tor sauber zu halten, und auch Torwart Pflugbeil musste gleich zweimal eingreifen, einmal half auch die Querlatte mit. Die Löwen hatten von Beginn an mehr Spielanteile, benötigten jedoch gut 15 Minuten, um selbst gefährlich zu werden. Max Lengauer setzte einen Abpraller aus der Distanz aufs Tor, traf jedoch ebenfalls nur die Querlatte. In der 20. Minute war es dann ein langer Pass in den Strafraum, den Stefan Haberl eroberte und nur vom gegnerischen Torwart von den Beinen geholt werden konnte. Der fällige Strafstoß von Patrick Koller konnte jedoch vom sehr starken Torwart von Gartenstadt gehalten werden.In der Folge entwickelte sich ein spannendes Spiel auf beiden Seiten, der TSV hatte einige Chancen gerade aus der Distanz die aber allesamt entschärft werden konnten. Auf der Gegenseite blieben aber auch die Hausherren immer wieder gefährlich was aber ebenfalls ohne Erfolg blieb und so ging es mit 0:0 in die Halbzeit.

Unzufrieden waren unsere Trainer nicht und schickten dieselben 11 Spieler zurück aufs Feld, fanden sich jedoch sofort wieder im Verteidigungsmodus. Nach einem Ballgewinn der Gastgeber wurde Martinovic erneut steil geschickt, sein Abschluss war bereits an Pflugbeil vorbei, doch Abwehrchef Müllmaier klärte den Ball sensationell auf der Linie. Hachtel brachte mit Podleska und Andreoli frische Kräfte, und es war hauptsächlich das Team von der Feldbergstraße, das sich immer wieder nach vorne arbeitete und gute Chancen herausspielte, doch leider sollte es an diesem Tag nicht sein, und man blieb zum ersten Mal in dieser Saison ohne eigenen Torerfolg. Als auch die Schlussoffensive von Gartenstadt ohne Gegentor überstanden wurde, lautete das Endergebnis 0:0, und man bleibt auch im 20. Saisonspiel ohne Niederlage. Nach der Osterpause geht es mit einem weiteren Auswärtsspiel beim FC Phönix weiter.

Coach Hachtel: "Ich denke das Unentschieden geht in Ordnung auch wenn das Spiel 3:3 ausgehen kann. Wir hatten mehr vom Spiel, Gartenstadt die dickeren Chancen. Dank des Unentschiedens vom ESV gegen Stern bleibt alles bei alten und wenn wir nach der Pause unsere Hausaufgaben machen sind wir unserem Ziel ein riesen Stück näher. Ich hoffe wir können dann wieder auf ein paar Spieler setzen die gerade verletzungsbedingt fehlen."