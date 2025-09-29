Unentschieden im Top-Duell – Murnau überzeugt gegen Wasserburg

Murnau – Den Moment des größten Applauses schuf keiner von Murnaus versierten Offensivspielern. Und auch keiner dieser hochbegabten Zauberer aus Wasserburg . Es war der größte Arbeiter auf dem Platz, Philip Jarosch, der Boss der Drachen. Wie er seinem Gegenspieler, der recht alleine auf das Tor zusteuerte, noch den Ball vom Fuß weg senste und es doch glatt schaffte, sich wieder aufzurappeln und den Ball zu führen, verzückte die 350 Zuschauer.

Auch sein Trainer staunte, mit welcher Emotion sein Anführer kurz vor Ende den Punkt gegen einen übermächtigen Gegner verteidigte. „Fast schöner als so eine Offensivaktion. Das macht ihn aus, wie er in jeden Ball reinrutscht. Das hat Spaß gemacht“, schwärmt Martin Wagner .

Es zeigte aber auch ganz gut, welche Mittel die Murnauer aufzuwenden hatten, um ein 1:1 gegen den Favoriten zu stibitzen. 90 Minuten voller Maloche und Disziplin brauchte es schon, um von diesem Orkan nicht verwüstet zu werden. Fast jede Woche, scherzt Wagner, spreche er davon, wie stark die Landesliga-Gegner doch daherkommen. Selbst Teams wie Kastl und Schwabing präsentierten sich gegen den TSV im Topteam-Stil.

Nach diesem Spiel hat der Trainer das zu relativieren. Was die individuelle Klasse angeht, reicht niemand an Wasserburg heran, auch wenn es die Tabelle aktuell noch nicht derart abbildet. Von Torwart Nino Volkmer über Abwehrmann Matthias Rauscher bis hin zu Drittliga-Zugang Danilo Dittrich, auf beinahe jeder Position bieten die Löwen das Beste auf, was in der Landesliga aufläuft.

Klaustrophobische Zustände – Wasserburg drückt Murnau hinten rein

„Nach den ersten 20 Minuten dachte ich, das wird ein hartes Stück.“ Die Gäste dominierten Murnau in einer Weise, dass es aussah, als hätten sie die Drachen zu niedlichen Haustierchen domestiziert. Selbst Georg Kutter war in der Pause baff. „Er hat gesagt, dass er Probleme hat, Dittrich hinterherzulaufen, weil der einfach keinen Fehler macht“, verrät Wagner.

Es gehörte zum Teil des Plans, Kutter auf den Starspieler anzusetzen. Die Belagerung des Murnauer Tores erreichte dennoch beklemmende Zustände, der Ballbesitzanteil schoss auf 70, 80 Prozent nach oben. Trotzdem stand es zur Halbzeit 0:0. Mehr noch: Die besten Chancen notierte man sogar für die Heimelf. Tizian Schatto verfehlte bei seinem Flankenlauf gleich beide einschussbereiten Stürmer. Kutter zwang mit seinem Gewaltschuss Torwart Volkmer zu einer Glanztat.

Am Ende des Tages bleibt Wasserburg ein Top-Team

Wie konnte das überhaupt sein? Nun, die Murnauer sind kein Team, das sich seinem Schicksal hingibt. „Erstaunlich, wie wir uns reinfuchsen“, lobt Wagner. Ihre Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit beim Verteidigen ließ einfach nicht nach. Für sie war es offenbar eine Frage des Stolzes, das eigene Tor zu beschützen. Und sie zwangen das Spiel auf die Außenbahnen, weil Wasserburg eben nur am zweitliebsten von dort attackiert, viel eher im Zentrum zuschlagen will.

„Eigentlich ist alles aufgegangen. Nur hat der Gegner einfach eine bärenstarke Mannschaft“, sagt Wagner. Gegen alle anderen hätte dieses eine Tor, ein wahrlich perfekter Angriff über Maximilian Nebl (maßgenaue Weiterleitung) und Felix Lautenbacher (präziser Abschluss), wohl für drei Punkte gereicht. Nicht gegen den Dritten, der mit einem ebenso traumhaften Treffer über vier, fünf Stationen hinweg konterte. Der ganz große Jubel fiel deshalb nach Abpfiff aus. Aber auf dem Gesicht des Trainers breitete sich groß und breit Zufriedenheit aus. Weil er wusste: Diesen Punkt holen nicht viele Teams.