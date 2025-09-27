Unentschieden im Spitzenspiel zwischen Waldalgesheim und Basara

Waldalgesheim. Die beiden Trainer Elvir Melunovic und Shinji Okazaki waren sich in der Beurteilung des 1:1-Unentschiedens im Spitzenspiel der Verbandsliga zwischen Alemannia Waldalgesheim und dem FC Basara Mainz komplett einig. Beide hoben die Mentalität sowohl der eigenen als auch der jeweils anderen Mannschaft heraus. Und beide wussten, dass sie intensive, temporeiche 90 Minuten gesehen hatten, in denen die Gäste lange Zeit mehr vom Spiel hatten. Eines fehlte aber auf beiden Seiten: die Toraktionen. Das Ergebnis ging deshalb absolut in Ordnung.

Drei Annährerungsversuche auf das von Andrej Juric gehütete Alemannen-Tor unternahm Basara vor der Pause. Gianni Auletta (15.), Niko Neal (39.) und Taiga Ishida (45.) scheiterten aber entweder am Keeper oder sie zielten ins zweite Stockwerk. Umgekehrt kamen die Hausherren gegen flinke Diamanten häufig einen Schritt zu spät, konnten sich offensiv keine einzige Möglichkeit erarbeiten. Die Japaner ihrerseits gaben keinerlei Räume frei, jagten die Alemannia über das gesamte Feld und standen defensiv eitestgehend sicher.

Nach dem Wechsel schaffte Basara mit der ersten richtigen Chance die Führung. Seiya Nagao lief im Strafraum in eine perfekt getimte Flanke und köpfte unhaltbar ein (61.). Ein Tor, das nach dem Entstehungsmoment für die Abwehrreihe nicht mehr zu verteidigen war. Genauso wenig wie der späte Ausgleich. Den perfekte Ball von Philipp Gänz in den Lauf nahm Amar Kurtagic auf dem rechten Flügel auf, flankte von der Grundlinie auf den einlaufenden Ben Grünewald, und der traf in derselben Manier wie zuvor Nagao per Kopf, erzielte sein zweites Verbandsligator in der noch jungen Karriere.

Acht Minuten lang agierte die Alemannia zwischen den beiden Toren in Überzahl. Erst sah Shunta Kimura (74.) innerhalb von 80 Sekunden nach Foulspielen erst Gelb, dann die Ampelkarte. Danach schickte Schiedsrichter Niklas Stauch (Roxheim) den drei Minuten zuvor eingewechselten Alemannia-Stürmer Marlon Pira wegen einer vermeintlichen Notbremse unmittelbar hinter der Mittellinie vom Feld (82.). „Ich habe ihn nicht berührt”, beteuerte der 21-jährige auf Seiten der Grün-Weißen. Für Melunovic war der Platzverweis Folge der Unerfahrenheit.

Wichtig war für die Alemannia neben dem Ausgleich vor allem das Comeback von Tobias Lauterbach in der Schlussphase. Nach fast zehnmonatiger Leidenszeit konnte der 23-Jährige dabei direkt seine ersten Zweikämpfe unter dem Applaus eines Großteils der 232 Zuschauer an der Waldstraße gewinnen.

Seit vergangener Woche schmerzfrei

„Natürlich hätte ich mir andere Umstände gewünscht und nicht ein Spiel, bei de wir so viel gegen den Ball laufen“, so der Innenverteidiger, aber zufrieden war er dennoch, „Denn seit letzter Woche bin ich schmerzfrei und fühle mich richtig gut.“ Ähnlich wie Ben Grünewald. „Ich habe irgendwie schon mit dem Ausgleich gerechnet. Wir brauchen nicht viele Chancen“, gab der 19-jährige Mittelfeldspieler nach seinem 39. Verbandsligaeinsatz zu Protokoll. Dass er den Ausgleich „gegen eine richtig gute Mannschaft“ erzielen konnte, war für ihn die Belohnung nach zuletzt vielen starken Auftritten.

Melunovic ließ sich nicht in die Karten schauen. „Wir wollen im oberen Drittel bleiben“, sagte der Coach. „Und wir wollen so schnell wie möglich 37 oder 38 Punkte holen und die Klasse sicher haben.“





