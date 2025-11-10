 2025-10-30T14:25:35.653Z

Unentschieden im Spitzenspiel, Hechingen gewinnt gegen Trossingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 15. Spieltags 

Während die SGM Deißlingen/Lauffen im Topspiel beim TSV Straßberg 1903 erst in letzter Sekunde den Ausgleich erzwingt, sendet der FC Hechingen mit einem Auswärtssieg bei der Spvgg 06 Trossingen ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Der SG FC Hardt/Lauterbach dreht die Partie in Frommern und klettert auf Rang drei, während Dotternhausen mit einem dominanten Auftritt gegen Wurmlingen nach oben schaut. Die Lage im Tabellenkeller bleibt angespannt: Schramberg/Sulgen verliert trotz zweier Treffer und rutscht weiter ab, während Bösingen II/Beffendorf II wichtige Zähler holt.

---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
1
2
Abpfiff

Frommern startete stark, verlor aber im zweiten Durchgang die Kontrolle. Finn Trickel brachte die Hausherren in der 9. Minute in Führung, doch Marc Haberstroh glich in der 47. Minute aus. Thomas Schondelmaier entschied die Partie in der 70. Minute zugunsten der Gäste.
SG FC Hardt/Lauterbach rückt mit nun 28 Punkten auf Rang drei vor, während Frommern bei 19 Zählern bleibt und auf Rang 11 verharrt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
4
1
Abpfiff

Dotternhausen drehte die Partie nach frühem Rückstand eindrucksvoll. Der Führungstreffer der Gäste in der 20. Minute blieb die einzige Ausbeute; Yannick Capol (63.) und dreimal Marc Wissmann (70., 80., 81.) sorgten für klare Verhältnisse. Dotternhausen springt mit 25 Punkten auf Rang sechs, Wurmlingen hängt mit 12 Zählern auf Platz 16 fest.
---

Gestern, 14:30 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
0
1
Abpfiff

Janne Fuss erzielte in der 41. Minute das Tor des Tages für die Gäste. Mit dem Auswärtssieg springt Laufen/Eyach mit 21 Punkten auf Platz 10, während Grosselfingen ebenfalls bei 19 Punkten Rang 12 belegt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
2
3
Abpfiff

In einer offenen Begegnung setzten sich die Gäste knapp durch. Maxim Schulz traf in der 14. Minute zur Führung für die Hausherren, ehe Simon Jauch (21.), Felix Flaig (56.) und Thomas Eger (64.) das Spiel drehten. Albijan Spahija verkürzte in der 84. Minute, zu mehr reichte es nicht.
Bösingen II/Beffendorf II verbessert sich auf 13 Punkte, während Schramberg/Sulgen mit 7 Punkten weiter Vorletzter bleibt.
---

Gestern, 14:30 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
1
2
Abpfiff

Eine der Überraschungen des Spieltags: Außenseiter Hechingen entführt drei Punkte. Kaan Akkaya traf in der 43. Minute per Foulelfmeter zum 0:1, Isa Sabuncuo glich in der 74. Minute aus. Doch nur vier Minuten später traf Matej Androsevic in der 78. Minute zum Hechinger Sieg.
Hechingen klettert mit 17 Punkten auf Platz 13, während Trossingen mit 26 Punkten auf Rang vier zurückfällt.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
1
1
Abpfiff

Im Kellerduell teilten sich beide Teams die Punkte. Mert Kayhan brachte die Gäste in der 53. Minute in Führung, ehe Ramon Braun in der 70. Minute ausglich. Kolbingen steht damit bei 15 Punkten auf Platz 14, während Ebingen mit nun einem Zähler weiterhin Tabellenletzter bleibt.
---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
2
2
Abpfiff

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Patrick Rummel traf in der 45.+2 Minute zur Führung, Jan Ferdinand legte in der 48. Minute nach. Doch Robin Schumpp verkürzte in der 51. Minute, ehe Maurice Roth in der 90.+3 Minute den späten Ausgleich erzwingen konnte. Deißlingen/Lauffen bleibt mit 37 Punkten Spitzenreiter, Straßberg folgt mit 36 Punkten auf Rang zwei – das Titelrennen bleibt eng.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
0
3
Abpfiff

Winzeln geriet früh in Rückstand und fand danach nicht ins Spiel. Fabio Müller traf in der 23. Minute zum 0:1 und legte in der 70. Minute erneut nach; dazwischen erhöhte Heiko Belser in der 67. Minute. Winzeln steht mit 26 Punkten auf Rang fünf, während Gruol/Erlaheim mit nun 21 Punkten auf Platz neun steht.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
1
1
Abpfiff

Bubsheim verpasste die Chance am Gegner in der Tabelle vorbeizuziehen. Denis Ruks traf in der 57. Minute zum 1:0, ehe Manuel Hauke in der 89. Minute per Foulelfmeter ausglich. Beide Teams bleiben in der oberen Tabellenhälfte – Bubsheim bei 22 Punkten auf Platz acht, Trillfingen bei 23 Punkten auf Platz sieben.


