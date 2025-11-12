Unentschieden im Spitzenspiel

Unsere zweite Mannschaft wollte nach dem Auswärtssieg in Neibsheim gegen den punktgleichen Gegner nachlegen. Das dies kein leichtes Unterfangen werden sollte, konnte man speziell in der Anfangsphase feststellen. Der Gast aus Gondelsheim konnte immer wieder gefährlich Situationen kreieren und war spielbestimmend. Eine dieser Möglichkeiten nutze der routinierte Marcel Cullik zur Gästeführung. Der Rückstand war gleichzeitig auch wie ein Weckruf für die Fzg.

Durch den Heimsieg konnte man den 4. Tabellenplatz festigen. Am kommenden Wochenende trifft man erneut auf einen Gegner, der sich in der gleichen Tabellenregion befindet. Speziell in der Vergangenheit, waren es immer hart umkämpfte Begegnungen gegen die zweite Mannschaft aus Obergrombach.

So ist man danach deutlich besser ins Spiel gekommen und konnte auch die ein oder andere Möglichkeit herausspielen. So sollte es nach dem Rückstand keine zehn Minuten dauern, um den Ausgleich zu erzielen. Ab dem Ausgleich sollte sich ein regelrechtes Kampspiel entwickeln, was sich letztlich über die restliche Spieldauer fortsetzen sollte. Das es nicht beim Unentschieden blieb, sollte an Jan Wäckerle liegen. So konnte er in 64. Minute den Siegtreffer für die Fzg markieren.

Unter zahlreichen Zuschauern, durfte die 1. Mannschaft den FV Gondelsheim 1 zum Spitzenspiel des 12. Spieltags begrüßen. Zum dritten Mal in Folge, lief die FZG in der gleichen Anfangsformation auf. Das die Abläufe mittlerweile sehr gut funktionieren konnte man auch am vergangenen Sonntag, vor allem in den ersten 45 Minuten erkennen. Beide Teams zeigten ein qualitativ sehr gutes Spiel.

Die Fzg konnte speziell in der Anfangsphase, die entscheidenden Zweikämpfe immer wieder für sich entscheiden. Und auch das Offensivspiel wurde mit zunehmender Spieldauer flüssiger und so konnte man sich auch Torchancen erspielen. Felix Schmidt konnte wie schon in der Vorwoche das 1:0 erzielen. Auch danach blieb man am Drücker und hätte bei einer besseren Chancenverwertung durchaus noch höher zur Halbzeit in Führung gehen können.

In der zweiten Halbzeit, sollte sich das Spiel deutlich ausgeglichener gestalten und Gondelsheim sollte immer mehr Spielanteile erlangen. Das lag vor allem an einem deutlich verbesserten Spiel der Gäste. Jedoch auch daran, dass die FZG in den Zweikämpfen und speziell in den "zweiten Bällen" immer öfters das Nachsehen hatte. Auch der Spielfluss sollte längst nicht mehr so reibungslos laufen und man konnte ab der 70. Minute kaum noch offensiv für Entlastung sorgen bzw. Akzente setzen. Gondelsheim konnte dann in 75. Minute den Ausgleich erzielen. In den letzten 5 Minuten warf man in Überzahl noch einmal alles nach vorne, es sollte der Mannschaft jedoch nicht gelingen, wirkliche Torchancen herauszuspielen. So blieb es am Ende beim Unentschieden. Über 90 Minuten gesehen, geht das so auch in Ordnung. Natürlich hätte man den Abstand auf Gondelsheim gerne weiter ausgebaut, nichtsdestotrotz bleibt man weiterhin ungeschlagen.

Durch den Spielausfall vom direkten Verfolger aus Obergrombach, bleibt man auch weiterhin an der Tabellenspitze. Der FC Obergrombach ist zugleich auch der nächste Gegner der Fzg. Erneut also ein Topspiel, bei dem der Sieger der Begegnung einen wichtigen Schritt machen kann. Wie auch in der Woche zuvor trifft man erneut auf einen Gegner, gegen den man in der Vergangenheit nicht immer als Sieger vom Platz gegangen ist. Die Spiele waren jedoch immer eine knappe Angelegenheit, in der die Fzg sogar auch oft eine Führung verspielte. Das die Mannschaft dieses Jahr jedoch deutlich gefestigter ist, zeigen die bisherigen Ergebnisse deutlich. Das wird man auch in Obergrombach vernommen haben. Man darf sich also auf ein weiteres Spitzenspiel freuen. Die Mannschaft kann nach wie vor mit breiter Brust und antreten und die vergangenen Spiele gegen Obergrombach sind Motivation genug.