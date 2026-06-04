Unentschieden im Showdown - FFV Basel hat Nase weiterhin vorne

Der FFV Basel kann seinen Vorsprung im Aufstiegsrennen auf den direkten Konkurrenten Dank einem 0:0 behalten. Mit einem Sieg im letzten Spiel beim FC Renens können sich die Baslerinnen den Aufstieg sichern. Der FC Lausanne-Sport verpasste die Chance mit einem Sieg das Pendel auf ihre Seite zu ziehen. Beim Heimspiel gegen den SV Sissach reicht der höchste Sieg nicht, falls der FFV Basel nicht patzt.

Auch im Abstiegskampf ist die Entscheidung gefallen. Mit dem 1:1 beim FC Vuisternens/ Mézières sichert sich der Aufsteiger US Terre-Sainte den Ligaerhalt. Runter müssen die beiden anderen Aufsteigerinnen. Der Luzerner SC, der dieses Wochenende gegen Biel mit 0:7 unterging, der FC Brig-Glis, der gegen SC Düdingen mit 1:3 verlor, und auch der FC Vuisternens/Mézières konnten nach diversen Rettungen in den letzten Jahren, den Abstieg dieses Jahr nicht mehr verhindern.