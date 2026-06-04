Unentschieden im Showdown - FFV Basel hat Nase weiterhin vorne

Der FFV Basel kann seinen Vorsprung im Aufstiegsrennen auf den direkten Konkurrenten Dank einem 0:0 behalten. Mit einem Sieg im letzten Spiel beim FC Renens können sich die Baslerinnen den Aufstieg sichern. Der FC Lausanne-Sport verpasste die Chance mit einem Sieg das Pendel auf ihre Seite zu ziehen. Beim Heimspiel gegen den SV Sissach reicht der höchste Sieg nicht, falls der FFV Basel nicht patzt.
Auch im Abstiegskampf ist die Entscheidung gefallen. Mit dem 1:1 beim FC Vuisternens/ Mézières sichert sich der Aufsteiger US Terre-Sainte den Ligaerhalt. Runter müssen die beiden anderen Aufsteigerinnen. Der Luzerner SC, der dieses Wochenende gegen Biel mit 0:7 unterging, der FC Brig-Glis, der gegen SC Düdingen mit 1:3 verlor, und auch der FC Vuisternens/Mézières konnten nach diversen Rettungen in den letzten Jahren, den Abstieg dieses Jahr nicht mehr verhindern.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Luzern Frauen – FC Renens 1:3
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Nina Niederberger, Claire Alexander, Lea Bucher, Lea Andrist, Jainabou Issa Sowe, Melisa Nimanaj, Elena Lötscher, Eileen Runkel, Antonina Stuparevic
FC Renens: Logane Vandesaevel, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Suzana Petrovic, Maud Ehrler, Morgane Monnard, Ana Jesic, Lorene Da Mota, Alison Germanier, Melissa Rega
Tore: 0:1 Nikita Pattaroni (9.), 0:2 Lorene Da Mota (55.), 0:3 Alexandra Behringer (69.), 1:3 Lea Bucher (81.)
FC Biel-Bienne – Luzerner SC 7:0
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Anaïs Gygax, Carina Gerber, Melanie Läderach, Jil Nora Herrmann, Julia Held, Jennifer Bärtschi, Céline Bigler
Luzerner SC: Flora Bieri, Viviane Stutz, Lisa Zihlmann, Alina Grüter, Melina Weiss, Nathalie Schenk, Alicia Birchler, Malin Drockner, Julie Gnekow, Anita Krummenacher, Nadja Lanz
Tore: 1:0 Céline Bigler (6. Foulelfmeter), 2:0 Carina Gerber (12.), 3:0 Céline Bigler (39.), 4:0 Céline Bigler (45.), 5:0 Carina Gerber (60.), 6:0 Nika Tschanz (70.), 7:0 Léonor Saillant (84.)
FC Vuisternens/Mézières – US Terre Sainte 1:1
FC Vuisternens/Mézières: Lucie Guillet, Lisa Scarfo, Linda Philipona, Mara Loureiro Oliveira, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Déborah Perriard, Line Thomann, Jessica Conus, Julie Marilley
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Mica Varnish, Jenna Bauld, Charlin Groß, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Julie Jacobs, Lanna Gabriela Douglas Miller, Giovanna Meisen Berto, Lauren Woodcock
Tore: 1:0 Julie Marilley (42.), 1:1 Charlin Groß (90.+2)
SV Sissach – FC Concordia Basel 3:3
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Tara Laura Tharithanwa Rudin, Vlora Dibrani, Chalia Bläsi, Lena Metzger, Maria Enz, Tamara Zimmermann, Anita Racaj, Arianna Farinha Sierra, Michelle Hofstetter
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Louise Schmid, Anna Khoury, Adélicia Forest, Melina Brogle, Chiara Leimgruber, Kopika Govintharasan, Sara Mezni, Alea Kryeziu
Tore: 1:0 Tamara Zimmermann (40.), 1:1 Anna Khoury (59.), 2:1 Anita Racaj (62.), 2:2 Sara Mezni (65.), 3:2 Sylvie Ruch (82.), 3:3 Melanie Frei (89.)
FFV Basel – FC Lausanne-Sport 0:0
FFV Basel: Aurora Rigo, Chiara Zollino, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Oxana Messerli, Liana Egloff, Annina Bard, Caren Holzenkamp, Michelle Probst, Celine Niederberger, Samira Wyden
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Jenny Geiser, Rebecca Peter, Lise Monnet, Rosalie Jules, Tamara Pereira Novello, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Clotilde Madeleine Macabéo
Tore: keine Tore
FC Brig-Glis – SC Düdingen 1:3
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Rebecca Zenklusen, Fabienne Eyholzer-Scotton, Leonie In Albon, Stella Spennato, Karin Zbinden, Nina Escher, Aline Providoli, Dominique Zuber, Nora Rieder, Stefanie Teixeira
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Marie Humbert, Martina Suter, Maria Cristina Ferraz Goncalves, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli, Léana Monnard, Lena Hirter, Tania Alexandra Santos Neves, Melissa Macheret
Tore: 0:1 Melissa Macheret (10.), 0:2 Melissa Macheret (30.), 0:3 Maria Cristina Ferraz Goncalves (32.), 1:3 Dominique Zuber (56.)