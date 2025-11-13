Unentschieden im rassigen Derby

Im einem stark umkämpften Bezirksliga Derby vor einer stattlichen Zuschauerkulisse trennten sich der TUS Eintracht Rulle und BW Hollage mit einem 1:1-Unentschieden. Der Punkt kann für den Gastgeber im Tabellenkeller am Ende Gold wert sein; BW Hollage hilft er im Kampf um den Anschluß an die Spitzenplätze dagegen aktuell nur wenig.

In der ersten Halbzeit war es ein sehr umkämpftes Spiel allerdings nur mit wenigen Höhepunkten. Direkt nach Wiederanpfiff verpassten die Gäste knapp die Führung, Luca Meyer hatte die bis dahin klarste Möglichkeit der Gäste und traf nur die Latte des Ruller Tores. Wenige Minuten später klärte der Hollager Keeper Tim Walhorn stark bei einem Schuss von Julian Roßberg. Zwanzig Minuten vor dem Ende traf Arlind Smakolli zum viel umjubelten Führungstreffer für die Gäste. Die Freude hielt nicht lange. Nur wenige Minuten später verwandelte Simon Schulte mit einem sehenswerten Kopfball nach einem von Jan Ole Eichmeyer getretenen Eckball zum Ausgleich. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden.

"Beste äußere Bedingungen, viele Zuschauer, vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen. Wir sind sehr zufrieden und holen heute gegen Hollage ein absolut verdientes Unentschieden. Wir sind auf dem richtigen Weg," freute sich Trainer Bennet Hettwer (TUS Eintracht Rulle).

"In einem intensiven Derby vor einer tollen Kulisse haben wir es leider einmal mehr verpasst, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Mit unserer Leistung können wir zwar grundsätzlich zufrieden sein, mit dem Ergebnis dagegen eher weniger. Wir nehmen die positiven Dinge mit, irgendwann werden die Bälle auch wieder ins Tor fallen. Kompliment auch an die Eintracht für einen leidenschaftlichen Auftritt", sagte Hollages Daniel Lutzer.