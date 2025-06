Unentschieden im letzten Saisonspiel

Heute te konnten wir einen Punkt aus Jesteburg mitnehmen. Die erste Halbzeit startete etwas ungeordnet und beide Mannschaften tastete sich erst einmal ab. In der 25. Minute mussten wir nach Abstimmungsschwierigkeiten das 1:0 für Jesteburg hinnehmen, ehe sie kurz vor der Halbzeit durch einen Foulelfmeter noch auf 2:0 erhöhen konnten.

Nach der Halbzeit stellten wir um und fanden besser ins Spiel. So gelang es Marica Zwake in der 59. Minute einen Freistoß ca. von der Mittellinie aufs Tor zu bringen, der überraschenderweise durch einen Aufpraller über die Torhüterin ins Tor gelangte. Damit waren wir wieder dran und drückten auf den Ausgleichstreffer. Doch auch Jesteburg machte uns das Leben schwer und zwang uns zu brenzligen Entschärfungsaktionen. In der 87. Minute landete der Ball nach einem Freistoß bei der freistehenden Maria Blanke, die dann zum vielumjubelten Ausgleichstreffer traf.