Unentschieden im letzten Hinrundenspiel

Dabei begrüßte die Elf von Alexander Ludwig den FSV Schleiz, der immerhin sieben Testspiele absolvieren konnte. Die Partie des 12. Spieltags stellt zumindest für die Gastgeber den Hinrunden-Abschluss dar.
BERICHT des SV BW '91 Bad Frankenhausen
Aus dieser heraus kamen aber wieder die Gäste mit den besseren Ansätzen. Die Partei war kaum wieder angepfiffen, da landete ein Abschluss von M. Berger aus 20 Metern sehenswert im Winkel. (46’) Nun wurde die Partie wieder spannend, die Frankenhäuser fanden nicht zurück zu ihrer Spielkontrolle der ersten Halbzeit und Schleiz drückte mehr und mehr auf den Ausgleich. Es dauerte bis zur 63. Spielminute, ehe Bad Frankenhausen durch Justin Helbing und wenig später auch durch Chris Schlätzer wieder einmal zum Abschluss kam. Es entwickelte sich eine immer hitzigere Partie mit zahlreichen Foulspielen auf beiden Seiten, die den Spielfluss mehr und mehr unterbrachen. In der 65. Spielminute war es dann C. Pätz, der einen Abstauber verwertete und zum 2:2 traf. Die Partie hätte nun in jede Richtung verlaufen können: M. Jünger im Tor der Gäste verhinderte zeitweise Schlimmeres, als er mehrere Abschlüsse von M. Skaba, E. Schneider und C. Schlätzer abwehrte. (75’) In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte L. Liese die beste Chance, kam zum Abschluss aber konnte erneut nichts Zählbares einbringen.
Fazit: Am Ende ein gerechtes Unentschieden für beide Mannschaften. Die Elf von Alexander Ludwig belohnt sich trotz der Führung und der letztlichen Punktteilung mit der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte und erwartet am kommenden Samstag direkt Tabellenführer SV SCHOTT Jena im Stadion an der Wipper.