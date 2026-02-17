Unentschieden im letzten Hinrundenspiel

Die Gäste begannen druckvoll und konnten sich nach wenig Spielzeit direkt mit der ersten großen Chance im Spiel auszeichnen: Torjäger A. Pohl setzte einen Kopfball nach einer Ecke auf den Kasten von Christopher Sünkel, doch Martin Skaba rettete bevor Sünkel eingreifen musste. (2’) Die Hausherren brauchten ein wenig, ehe sie selbst vor dem gegnerischen Tor in Erscheinung traten. Der erste Versuch gehörte Patrick Meier nach acht Minuten, gefolgt von einem Abschluss durch Jerome Riedel nach zwölf Minuten. Auf der anderen Seite gab es die nächste Chance nach einem Eckball: der FSV kam diesmal durch P. Dorn zum Abschluss. (13’) Erst in der 23. Spielminute sahen die über 100 Zuschauer den ersten wirklich schönen Spielzug der Partie: ein Solo von Erik Schneider belohnte das schnelle Umschalten der Hausherren. Seine Hereingabe fand J. Riedel, der durch die Beine des Keepers zum 1:0 traf. (26’) Die Hausherren machten entsprechend mutig und beflügelt weiter: auch der nächste Angriff saß: diesmal war es ein Abschlag von Torhüter Sünkel, den Schneider verwertete und zum 2:0 erhöhte. (28’) Die Partie, die anfangs auch durch eine Gästeführung hätte beginnen können, drehte sich mit diesem Doppelpack schlagartig und nun übernahmen die Hausherren das Spiel kontrolliert. Auch bis zur Halbzeit ließen die Kurstädter wenig anbrennen und konnten mit einer verdienten Führung in die Kabinen gehen.

Aus dieser heraus kamen aber wieder die Gäste mit den besseren Ansätzen. Die Partei war kaum wieder angepfiffen, da landete ein Abschluss von M. Berger aus 20 Metern sehenswert im Winkel. (46’) Nun wurde die Partie wieder spannend, die Frankenhäuser fanden nicht zurück zu ihrer Spielkontrolle der ersten Halbzeit und Schleiz drückte mehr und mehr auf den Ausgleich. Es dauerte bis zur 63. Spielminute, ehe Bad Frankenhausen durch Justin Helbing und wenig später auch durch Chris Schlätzer wieder einmal zum Abschluss kam. Es entwickelte sich eine immer hitzigere Partie mit zahlreichen Foulspielen auf beiden Seiten, die den Spielfluss mehr und mehr unterbrachen. In der 65. Spielminute war es dann C. Pätz, der einen Abstauber verwertete und zum 2:2 traf. Die Partie hätte nun in jede Richtung verlaufen können: M. Jünger im Tor der Gäste verhinderte zeitweise Schlimmeres, als er mehrere Abschlüsse von M. Skaba, E. Schneider und C. Schlätzer abwehrte. (75’) In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte L. Liese die beste Chance, kam zum Abschluss aber konnte erneut nichts Zählbares einbringen.