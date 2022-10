Unentschieden im Kirmesspiel

Beim gestrigen Kirmesspiel trennte sich unsere Mannschaft 1:1 im Topspiel Erster gegen Zweiter gegen die SG Lauscha/Neuhaus II. Die Gäste gingen dabei im ersten Durchgang in Führung. Mischa Krumholz gelang dann Minuten vor dem Ende in seinem ersten Einsatz in dieser Saison der vielumjubelte Ausgleich. Die Heinze-Schützlinge bleiben damit weiter ungeschlagen in dieser Saison.