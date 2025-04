Unentschieden im Kellerduell gegen SSV Rhade

Erst nach einem langen Ball bot sich für Spoho die erste große Gelegenheit: Madlen Behrends setzte sich stark gegen ihre Gegenspielerin durch, doch ihr Abschluss wurde in letzter Sekunde geblockt. Insgesamt war die Partie geprägt von Spannung und vielen engagierten Einzelaktionen der Spoho-Spielerinnen, doch der letzte entscheidende Pass oder Abschluss fehlte häufig. Zudem blieb ein offensichtliches Handspiel einer Rhade-Spielerin im Strafraum zum Ärger der Gastgeberinnen ungeahndet.

Im Kampf um den Klassenerhalt empfing Vorwärts Spoho Köln am Sonntagnachmittag den SSV Rhade. Beide Teams wussten um die Bedeutung der Partie – entsprechend nervös starteten sie ins Spiel. Der Ball lief oft nur bis ins Mittelfeld, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware.

Die Erlösung folgte dann aber doch: Jil Ludwig spielte einen klugen Steckpass auf Gianna Rackow, deren Schuss zunächst von der Torhüterin abgewehrt wurde. Lea Dohmann stand genau richtig und schob den Abpraller zur verdienten 1:0-Führung für Vorwärts Spoho ein. Rhade ließ sich jedoch nicht beirren und kam ebenfalls zu Chancen, die Spoho-Torhüterin Leonore Gruber zunächst stark parierte. Nach einer Ecke gelang Rhade jedoch der Ausgleich: Spoho bekam den Ball nicht aus dem Strafraum und Rhade nutzte das Durcheinander eiskalt aus. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff wurde das Spiel körperlicher. Spoho dominierte über weite Strecken und erspielte sich einige gute Möglichkeiten, doch die Torhüterin von Rhade erwies sich als sicherer Rückhalt. Der entscheidende Pass in die Spitze fehlte den Kölnerinnen jedoch zu oft, sodass es trotz hohem Einsatz und viel Leidenschaft beim 1:1 blieb. Das nächste Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, ist am 04.05.25 um 12 Uhr in Mönchengladbach.