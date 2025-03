Unentschieden im Kellerduell

Die Spieler von Türkgücü feierten den Ausgleichstreffer in der 92. Minute wie einen Sieg. Kein Wunder, denn sie konnten beim Tabellennachbarn ihr zweites Unentschieden der Saison einfahren und das 14. geschossene Tor verbuchen.

Dass überhaupt ein Tor geschossen wurde bei dieser Begegnung ist erstaunlich, denn beide Teams haben die ungefährlichsten Angriffsreihen der Liga. So wogte das Spiel hin und her im Mittelfeld, doch konnte man nicht wirklich torgefährliche Szenen im Strafraum beobachten. Das 1:0 durch Roman Stratz entstand nach einem Eckball, bei dem Stratz im Strafraum einen Abpraller flach ins Eck , und das aber gekonnt, verwandelte. Der Ausgleich fiel durch Abdul, der aus halblinker Position im Strafraum am Keeper vorbei einnetzen konnte. Der verdiente Lohn für die Gäste, die niemals aufgegeben hatten und eine Enttäuschung für die Hausherren, die zum Ende des Spiels doch sehr nachlässig in der Verteidigung agierten.