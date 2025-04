Unentschieden im Heimspiel gegen Berger Preuss

In einer über weite Strecken von uns dominierten Partie mussten wir uns am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Trotz klarer Feldvorteile fehlte es uns in der Offensive an der nötigen Konsequenz und Effektivität.

Berger Preuß ging durch ein Traumtor nach einer Ecke überraschend in Führung. Den verdienten Ausgleich erzielte Mertens nach einem schön herausgespielten Angriff. Doch ein individueller Fehler in der Defensive brachte die Gäste erneut in Front.