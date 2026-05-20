Unentschieden im Hardtwald

Von Beginn an beherrschten die Männer vom Sportpark mit klar besserer Ballbesitzquote das Geschehen, während die tief verteidigenden Ost-Germanen sich fast bis zur Strafraumgrenze zurückzogen und die Gegner in der gefährlichen Zone nicht zur Entfaltung kommen ließen. Lediglich ein Freistoß und ein harmloser Schuss von Dennis Bäuerle (18., 21.) gingen gerade noch als Torgelegenheit durch. Weitere Annäherungen gelangen bis zur Pause nicht. Aber auch die Gastgeber, die nach einer halben Stunde auch eigene ansehnliche Szenen hatten, brachten offensiv nichts zu Stande. So ging man mit einem emotionslosen 0:0 in den zweiten Abschnitt.

Nach den ereignislosen ersten 45 Minuten ohne echte Torchance war der zweite Teil der Partie zwar etwas belebter, aber fußballerisch kaum zufriedenstellender. Dennoch schien den favorisierten KSV-lern mit ihrem späten Führungstreffer nach 75 Minuten der Weg zum Dreier geebnet zu sein. Nachlässig gestatteten sie der Spielgemeinschaft zehn Minuten später aber den Ausgleich, was den Beginn einer doch noch lebhaften Schlussphase einläutete. Erst drehten die Gastgeber in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit das Geschehen zu ihren Gunsten und standen dicht vor einer Überraschung. Doch die Nordsternler verdienten sich mit ihrem nicht nachlassenden Einsatzwillen dann in der Nachspielzeit wenigstens noch den Ausgleichstreffer.

Der Auftakt begann für den KSV mit einer nicht genau genug genutzten Kopfballgelegenheit für Lukas Eckert nach schöner Flanke von Tom Niederer (48.). Auf der Gegenseite flog ein 18-Meter-Schuss von Lennart Schmidt abgefälscht am KSV-Pfosten vorbei (49.) und kurz darauf lief Nick Ebner unbewacht auf den KSV-Keeper zu. Mit einer missratenen Ausführung ließ ließ er aber die gute Chance liegen (52.). Obwohl die Gäste mit zunehmender Spieldauer fahriger und ungenauer operierten, ergaben sich doch einige nennenswerte Gelegenheiten. So rutschte Jonas Klodwig im Anschluss an einen prächtigen Solo-Auftritt von Hassan Hout rund sechs Meter vor der Kiste äußerst knapp an dessen Hereingabe vorbei (62.). Dann wurde Jonas Stern in die Gefahrenzone geschickt, wo zwar ein schmerzhafter Lupfer über den Ost-Goalie gelang, die Kugel aber nicht im, sondern auf dem Tornetz landete (67.). Auf dem engen Platz tat sich die Stumpf-Truppe gegen die dicht stehende und aufmerksame SG-Defensive nach wie vor schwer mit kreativen Ideen. Zu diesem Zeitpunkt eher überraschend gelang dann aber eine Viertelstunde vor Spielschluss doch die Führung. Aus dem rechten Halbfeld schlug Dennis Bäuerle den Ball – halb Vorlage, halb Torschuss – aus guter Entfernung durch den Strafraum, wo er knapp neben dem zweiten Pfosten zum 0:1 über die Torlinie rollte (76.). Die Lenhard-Truppe agierte nun offensiver, konnte die KSV-Abwehr zunächst aber kaum in Verlegenheit bringen. Den unnötigen Ausgleich müssen die KSV-Kicker dann auch auf ihre eigene Kappe nehmen. Begünstigt durch zaghaftes Attackieren konnte Kapitän Schmidt sich leichtfüßig durch die KSV-Reihen spielen und mit einem platzierten Schuss von der 16-er-Grenze auf 1:1 stellen (86.). Wenig später bewahrte SG-Hüter Jakob Thier bei einer tollen Parade eines KSV-Abschlusses sein Team vor dem erneuten Rückstand (88.). Unmittelbar darauf setzte die Heimtruppe den Tabellensiebten mit einem einfachen Gegenangriff unter Druck. Hussein Baydoun hatte den Ball weit aus der eigenen Hälfte nach vorne geschlagen. Dort blieb Routinier Steffen Lenhard beim Duell mit dem herausstürzenden Christian Becker in einer Mischung aus glücklich und listig in Ballbesitz und zielte auf den leeren Kasten. Der zurückeilende Becker hatte dann keine Chance mehr, das überraschende 2:1 zu verhindern (89.). Das sollte jedoch nicht der Heimsieg des Aufsteigers sein. Denn die KSV-ler gaben sich noch nicht geschlagen und bewiesen, dass auch sie späte Tore erzielen können. Wiederum war es Tom Niederer, der ein kluge Flanke in den Strafraum schlug. Den anschließenden Kopfball von Jonas Stern konnte Thier zwar vor der Linie noch abklatschen, gegen den Abstauber von Hassan Hout zum verdienten 2:2 war er dann aber machtlos (90+2).

Das nächste Match findet bereits am Donnerstag, 21.05.26 um 19:00 Uhr beim KSV statt. Als Gegner wird der unberechenbare Hadtwald-Nachbar FC 1921 erwartet. Der Plan, im letzten Heimspiel der Saison 2025/26 einen Erfolg zu verbuchen, sollte Ehrensache sein. Die treuen Anhänger hätten es verdient (Hans-Dieter Brumm, Karlsruher SV).