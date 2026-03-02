Unentschieden im ersten und einzigen Testspiel

Gegen die Gäste aus der Augsburger Kreisklasse konnte die Junghanns-Elf ein am Ende unglückliches Unentschieden für das einzige Testspiel in der Vorbereitung mitnehmen, denn der (leider) verdiente Ausgleich für die Gäste fiel in der Schlussminute per sehenswertem Drehschuss durch Moritz Kugelmann. Zu Beginn der Partie hielt sich der FCW schadlos und musste nicht wie so oft in der Punktrunde einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Die Gäste waren zwar optisch überlegen, schlugen jedoch kein Kapital aus ihren Chancen. Ganz anders die Weisinger: nach einem langen Ball aus dem eigenen Strafraum von Kapitän Timo Kaltenstadler entwischte Manuel Fischer seinem Gegenspieler und schob gekonnt ein zur 1:0 Führung. Kurz vor der Pause dann sogar das 2:0 für die Hausherren durch Nachwuchsstürmer Leon Lulaj: zuerst jagte Fischer einem verloren Ball hinterher, der bei Philipp Klauser landete, welcher den besser postierten Torschützen bediente, der überlegt flach vollendete. Nach dem Seitenwechsel und insgesamt sechs neuen Spielern bei den Gästen musste der FCW viel Kraft in die Verteidigung investieren. Das Bollwerk hielt bis zur 56. Minute, ehe Tim Elster einen Freistoß von der Strafraumgrenze direkt verwandelte. Bei Weisingen ließen die Kräfte nach und der Sechfachwechsel machte sich bemerkbar, denn es rollte Angriff auf Angriff aufs Weisinger Tor. FCW-Keeper Heiko Olejnik konnte sich mehrfach auszeichnen und einmal half der Querbalken, bis er in der Schlussminute doch noch ein zweites Mal bezwungen wurde. Bester Mann auf dem Platz war Nachwuchsschiedsrichter Leon Mannes, der stets Ruhe und Souveränität ausstrahlte.