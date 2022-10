Unentschieden im Duell der Aufsteiger!

Im Nachbarschaftsduell war man am Sonntag beim GSV Pleidelsheim zu Gast. Nach zwei Niederlagen in der Vorsaison, u.a. eine heftige 7:1 Klatsche, war man auf Wiedergutmachung aus. Da unter der Woche einige Spieler krankheits- und verletztungsbedingt passen mussten, war klar, dass man vor keiner leichten Aufgabe stehen würde.

Anders als bisher gewohnt, fand das Spiel auf dem Pleidelsheimer Rasen statt. In den ersten Spielminuten tasteten sich beide Mannschaften ab und das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Nach einem gut ausgespielten Konter konnten die Pleidelsheimer nach 17. Minuten mit 1:0 in Führung gehen. Marc Dewald hatte kurz vor der Pause die Riesenchance zum Ausgleich scheiterte jedoch freistehend am Pleidelsheimer Keeper.

In der Halbzeitpause war klar, ohne Kampf und Leidenschaft wird man hier keine Punkte mitnehmen können. Diese Leidenschaft brachte man ab Minute 46 auf den Platz und so war es Marc Dewald, der zehn Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleichstreffer erzielte. In der Folge konnten sich beide Mannschaften Torchancen erspielen, Hochkaräter waren jedoch eine Seltenheit. Mitte der zweiten Halbzeit nutzten die Pleidelsheimer eine Unachtsamkeit der Marbacher Defensive und gingen erneut in Führung. Dieses Mal dauerte es jedoch nur fünf Minuten, bis die Schillerstädter zurückschlagen konnten. Nach einem langen Abschlag von FC-Keeper Wendler und Abstimmungsproblemen in der Pleidelsheimer Hintermannschaft verlängerte ein Verteidiger den Ball in das eigene Tor.

Die Revanche ist damit nicht zu 100% geglückt, man kann jedoch mit der Einstellung und dem Wille der Mannschaft sehr zufrieden sein. Nach wie vor verläuft die bisherige Saison sehr positiv.