Unentschieden im Derby, Weiler gewinnt Sonntagsspiel

Der SV Reinstetten erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 12. Minute setzte Dominik Martin das erste Ausrufezeichen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Dominik Martin, der den Ball im Netz unterbrachte: In der 50. Minute erhöhte er auf 2:0 – ein scheinbar komfortabler Vorsprung für Reinstetten. Doch Biberach gab sich nicht geschlagen. In der 75. Minute war es Deniz Baris Mrden, der mit dem 2:1 den Anschluss schaffte. Nur vier Minuten später war es erneut Mrden, der eiskalt blieb und per Doppelpack den 2:2-Ausgleich markierte (79.).





---



Türkspor Neu-Ulm gewann imit 2:0 gegen den FC Srbija Ulm. Bereits in der 15. Minute erzielte Jan Geis das erste Tor für die Gastgeber, was das Spiel nach einer soliden ersten Halbzeit auf die Siegerstraße brachte. In der 85. Minute machte Giuliano Santoro den Sack zu, als er das 2:0 erzielte. Damit konnte Türkspor Neu-Ulm im Derby drei Punkte zum Saisonauftakt mitnehmen.

---



Der FV Olympia Laupheim besiegte den FC Blaubeuren mit 3:1 und lieferte eine gute Leistung ab. Noah Gnandt war der Matchwinner für Laupheim, als er in der 19. und 21. Minute mit einem Doppelpack den FV mit 2:0 in Führung brachte. Blaubeuren kam noch einmal durch Josip Santic im Handelfmeter (39. Minute) heran, doch Laupheim ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Oliver Wlodarski mit dem 3:1 in der 45. Minute den Schlusspunkt, in der zweiten Halbzeit gab es keine weiteren Tore.

---



Das Duell der Aufsteiger zwischen dem SC Staig und dem TSV Neu-Ulm endete Unentschieden. Staig ging in der 18. Minute durch Deniz Bihr in Führung, doch der TSV Neu-Ulm glich in der Schlussphase der ersten Halbzeit durch Neuzugang Luka Puskaric (45. Minute) aus. Keinem Team gelang in der 2. Hablbzeit ein weiterer Treffer, somit lautete der Endstand im Derby 1:1.

---



Der FV Bad Schussenried besiegte den TSV 1889 Buch mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielte Mario Liebhardt in der 86. Minute und sicherte damit dem Aufsteiger einen wichtigen Sieg. In der 85. Minute sah Moritz Spann vom TSV Buch nach einer Unsportlichkeit noch die Gelb-Rote Karte. Für Bad Schussenried war der Sieg ein wichtiger Schritt, um sich in der Liga zu etablieren.

---



Im Spiel zwischen dem FC Wangen und dem SV Mietingen setzte sich der Gast klar mit 4:1 durch. Der FC Wangen konnte zunächst durch Nils Oelmayer in der 41. Minute ausgleichen, nachdem Philipp Auer für Mietingen in der 32. Minute vorgelegt hatte. Doch die zweite Halbzeit gehörte den Gästen. Marius Meneghini brachte Mietingen in der 71. Minute erneut in Führung, und Philipp Auer, der mit einem Doppelpack (77. und 80. Minute) für den Endstand sorgte, stellte die Dominanz seines Teams eindrucksvoll unter Beweis.

---



Der TSV Riedlingen besiegte die SSG Ulm 99 in einer spannenden Partie mit 2:1. Ulm ging in der 32. Minute durch Simon Müller in Führung und konnte diese bis in die zweite Halbzeit verteidigen. Doch Riedlingen kämpfte sich zurück: Moriz Stöhr erzielte in der 66. Minute den Ausgleich für die Gastgeber. In der 75. Minute erzielte Pascal Schoppenhauer dann den entscheidenden Treffer zum 2:1 und drehte somit das Spiel zugunsten des TSV.

---



Der FV Rot-Weiß Weiler setzte sich gegen den Aufsteiger SV Kressbronn mit 2:0 durch und startete damit erfolgreich in die neue Saison. Weiler ging in der 30. Minute durch Michael Schmid mit 1:0 in Führung und konnte diese auch mit in die Halbzeit nehmen. Trotz des knappen Rückstands wollte Kressbronn der Ausgleich in der 2. Halbzeit nicht gelingen, in der 88. Minute erzielte dann Yigit Kocabay das 2:0 für Weiler und machte damit alles klar.









