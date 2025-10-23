Unentschieden im Basel Derby - kein Punkte für Luzerner Teams

Im Basel-Derby zwischen dem FFV und Concordia gab es keinen Sieger - 2:2. Von diesen Punktverlusten vom FFV Basel profitiert der SC Düdingen, welcher beim Luzerner SC mit 2:1 die Oberhand behält. Biel bleibt stabil und siegt beim FC Renens klar mit 5:2. Zu den Spielen:
Das spannende Duell zwischen den welschen Aufsteigerinnen US Terre Sainte und FC Brig-Glis endete mit 2:2. Caterina Vassallo brachte die Gastgeberinnen in der 10. Minute in Führung, Lara Salzmann egalisierte in der 60. Minute. Dominique Zuber sorgte in der 76. Minute für die Führung der Gäste. Doch dies war noch nicht der Schlusspunkt. Agata Capobianco konnte in der 82. Minute noch den Ausgleich erzielten. Ein wichtiger Punkt für die US Terre Sainte.
Im Duell zwischen dem FC Renens und dem FC Biel-Bienne ging es hoch her. Ana Jesic eröffnete bereits in der 2. Minute das Tor für Renens, gefolgt von Lorene Da Mota, die nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ein Traumstart für das Heimteam. Doch Biel-Bienne liess sich nicht aus der Ruhe bringen und reagierte heftig: Annic Born verkürzte in der 28. Minute. In der zweiten Halbzeit drehten Carina Gerber und Joy Schwab das Spiel mit drei weiteren Treffern. In der Nachspielzeit war es Gerber, die mit dem 5:2 den Deckel auf die Partie machte. Ein packendes Spiel mit einem starken Comeback der Gäste!
Derby-Time in Basel. Das Spiel zwischen dem FC Concordia Basel und dem FFV Basel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Topskorerin Michelle Probst brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung und erhöhte kurz nach der Pause in der 46. Minute auf 0:2. Vermeintlich eine Vorentscheidung. Doch Derby ist Derby und das Heimteam hatte noch Antworten bereit. Laura Oeschger drehte das Spiel für Concordia, indem sie in der 61. Minute den Anschlusstreffer erzielte und in der 86. Minute den Ausgleich markierte. Ein packendes Spiel mit einem dramatischen Finish!
Nach zwischenzeitlich drei Siegen in Serie sind die FC Luzern Frauen wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Im Duell gegen den SV Sissach mussten sich die Luzernerinnen wie schon eine Woche zuvor einen Team aus dem Baselbiet geschlagen geben. Das erste Tor fiel bereits in der 8. Minute durch Elena Lötscher, die mit Ihrem 4. Saisontor zur frühen Führung für die Gäste traf. Doch Sissach liess sich nicht entmutigen und glich in der 52. Minute durch Selin Aktas aus. In der 71. Minute war Lahouna Kara die Matchwinnerin und sorgte mit ihrem Treffer für die Entscheidung.
Im Westschweizer-Duell zwischen dem FC Lausanne-Sport und dem FC Vuisternens/Mézières setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:1 durch. Diana Sofia Ferreira Barbosa eröffnete in der 41. Minute das Torfestival. Kosovare Kastrati konnte in der 59. Minute für die Aussenseiterinnen ausgleichen, doch Edina Cakic und Aminha Sherifi (Elfmeter) sorgten in der 69. und 71. Minute für den verdienten Heimsieg.
Die Punktverluste des FFV Basel eröffneten dem FC Düdingen die Chance in der Tabelle aufzuschliessen. Dies gelang in einem spannenden Spiel beim Luzerner SC. Die Innerschweizerinnen gingen in der 30. Minute durch Alina Grüter in Führung. Kurz vor der Halbzeit sorgte Lola Corminboeuf mit einem Elfmeter für den Ausgleich. In der 71. Minute besiegelte ein unglückliches Eigentor von Celine Küttel die 1:2-Niederlage für Luzern und Düdingen konnte somit punktemässig zum FFV aufschliessen.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
Luzerner SC – SC Düdingen 1:2
Luzerner SC: Celine Küttel, Flora Bieri, Viviane Stutz, Isabelle Aregger, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Melina Weiss, Nathalie Schenk, Sirin Meier, Claudia Budimir, Kinga Karolina Cichocka - Trainer: Sevim Irmak
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Larissa Loretan, Marie Humbert, Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Alexia Riedo, Lola Corminboeuf, Lucie Piller, Tania Alexandra Santos Neves, Sofia Rocha Fernandes, Melissa Macheret - Co-Trainer: Silvan Brüllhardt
Tore: 1:0 Alina Grüter (30.), 1:1 Lola Corminboeuf (45. Foulelfmeter), 1:2 Celine Küttel (71. Eigentor)
US Terre Sainte – FC Brig-Glis 2:2
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher, Kaia Camp, Fanny Lerch, Mica Varnish, Jenna Bauld, Chiara Delsaut, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Hannah Poacher, Nicole Ferrero - Co-Trainer: Gregory Whibley
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Leonie In Albon, Stella Spennato, Karin Zbinden, Lara Salzmann, Nina Escher, Dominique Zuber, Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner, Léanne Balleys, Noemie Roten - Trainer: Martin Lengen
Tore: 1:0 Caterina Vassallo (10.), 1:1 Lara Salzmann (60.), 1:2 Dominique Zuber (76.), 2:2 Agata Capobianco (82.)
FC Renens – FC Biel-Bienne 2:5
FC Renens: Sofia Santos Rodrigues, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Ania Romualdo, Mathilde Staffoni, Inès Abetel, Morgane Monnard, Ana Jesic, Lorene Da Mota, Marine Voirol - Trainer: Pierre Alain Brülhart - Co-Trainer: Timothée Meyer
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Anaïs Gygax, Carina Gerber, Ines Tocchini, Melanie Läderach, Jasmin Bosshard, Jil Nora Herrmann, Florence Bollin, Céline Bigler - Trainer: Marcello Conti - Co-Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Co-Trainer: Janique Fretz
Tore: 1:0 Ana Jesic (2.), 2:0 Lorene Da Mota (4.), 2:1 Annic Born (28.), 2:2 Carina Gerber (51.), 2:3 Joy Schwab (61.), 2:4 Jana Ihle (73.), 2:5 Carina Gerber (90.+1)
SV Sissach – FC Luzern Frauen 2:1
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Lena Metzger, Sarina Grieder, Maria Enz, Tamara Zimmermann, Luana Pricoli, Svenja Zengaffinen, Cheyenne Kuster - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Claire Alexander, Lara Ribicic, Filipa Rodrigues Da Silva, Lea Bucher, Lea Andrist, Melisa Nimanaj, Diana Delolli, Elena Lötscher, Eileen Runkel, Antonina Stuparevic - Co-Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira
Tore: 0:1 Elena Lötscher (8.), 1:1 Selin Aktas (52.), 2:1 Lahouna Kara (71.)
FC Lausanne-Sport – FC Vuisternens/Mézières 3:1
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Charlotte Martin, Maeva Lebet (56. Mily Bussien) (87. Lola Barbezat), Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza (30. Aminha Sherifi) (81. Rosalie Jules), Stella Suter, Lise Monnet, Rosalie Jules (46. Eliane Simoes Nzeza) (81. Rosalie Jules), Diana Sofia Ferreira Barbosa (87. Anaias Lumueno Vakanda), Edina Cakic, Clotilde Madeleine Macabéo - Trainer: Fabien Lacroix - Co-Trainer: Jim Guillot
FC Vuisternens/Mézières: Estelle Zurkinden, Lisa Scarfo, Manon Saugy, Maria Cristina Ferraz Goncalves (66. Milena Leo Baron), Linda Philipona (14. Dorly Monney), Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Line Thomann (55. Albiona Blakaj), Jessica Conus (83. Marie Thévoz), Julie Marilley - Co-Trainer: Claudio Jose Paiva - Co-Trainer: Gaetano Schiliro - Co-Trainer: Emanuela Schiliro
Tore: 1:0 Diana Sofia Ferreira Barbosa (41.), 1:1 Kosovare Kastrati (59.), 2:1 Edina Cakic (69.), 3:1 Aminha Sherifi (71. Foulelfmeter)
FC Concordia Basel – FFV Basel 2:2
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Adélicia Forest, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Laura Oeschger, Albana Rushiti, Sara Mezni (27. Cynthia Lemblé) (87. Sarah Back), Mirjam Keyenburg (90. Louise Schmid) - Trainer: Kail Halimi
FFV Basel: Aurora Rigo, Flurina Vonmoos (76. Sarah Leupi), Oxana Messerli, Annina Bard (68. Aline Schüpbach), Annika Rothen (52. Juliana Gütermann), Caren Holzenkamp, Fabienne Kull (53. Viviana Leanza), Michelle Probst, Vera Gysin, Laura Di Bella (52. Mina El Hamzaoui), Samira Wyden - Trainer: Andy Jurt
Tore: 0:1 Michelle Probst (14.), 0:2 Michelle Probst (46.), 1:2 Laura Oeschger (61.), 2:2 Laura Oeschger (86.)