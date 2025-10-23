Unentschieden im Basel Derby - kein Punkte für Luzerner Teams

Im Basel-Derby zwischen dem FFV und Concordia gab es keinen Sieger - 2:2. Von diesen Punktverlusten vom FFV Basel profitiert der SC Düdingen, welcher beim Luzerner SC mit 2:1 die Oberhand behält. Biel bleibt stabil und siegt beim FC Renens klar mit 5:2. Zu den Spielen:

Das spannende Duell zwischen den welschen Aufsteigerinnen US Terre Sainte und FC Brig-Glis endete mit 2:2. Caterina Vassallo brachte die Gastgeberinnen in der 10. Minute in Führung, Lara Salzmann egalisierte in der 60. Minute. Dominique Zuber sorgte in der 76. Minute für die Führung der Gäste. Doch dies war noch nicht der Schlusspunkt. Agata Capobianco konnte in der 82. Minute noch den Ausgleich erzielten. Ein wichtiger Punkt für die US Terre Sainte. Im Duell zwischen dem FC Renens und dem FC Biel-Bienne ging es hoch her. Ana Jesic eröffnete bereits in der 2. Minute das Tor für Renens, gefolgt von Lorene Da Mota, die nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ein Traumstart für das Heimteam. Doch Biel-Bienne liess sich nicht aus der Ruhe bringen und reagierte heftig: Annic Born verkürzte in der 28. Minute. In der zweiten Halbzeit drehten Carina Gerber und Joy Schwab das Spiel mit drei weiteren Treffern. In der Nachspielzeit war es Gerber, die mit dem 5:2 den Deckel auf die Partie machte. Ein packendes Spiel mit einem starken Comeback der Gäste!

Derby-Time in Basel. Das Spiel zwischen dem FC Concordia Basel und dem FFV Basel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Topskorerin Michelle Probst brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung und erhöhte kurz nach der Pause in der 46. Minute auf 0:2. Vermeintlich eine Vorentscheidung. Doch Derby ist Derby und das Heimteam hatte noch Antworten bereit. Laura Oeschger drehte das Spiel für Concordia, indem sie in der 61. Minute den Anschlusstreffer erzielte und in der 86. Minute den Ausgleich markierte. Ein packendes Spiel mit einem dramatischen Finish! Nach zwischenzeitlich drei Siegen in Serie sind die FC Luzern Frauen wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Im Duell gegen den SV Sissach mussten sich die Luzernerinnen wie schon eine Woche zuvor einen Team aus dem Baselbiet geschlagen geben. Das erste Tor fiel bereits in der 8. Minute durch Elena Lötscher, die mit Ihrem 4. Saisontor zur frühen Führung für die Gäste traf. Doch Sissach liess sich nicht entmutigen und glich in der 52. Minute durch Selin Aktas aus. In der 71. Minute war Lahouna Kara die Matchwinnerin und sorgte mit ihrem Treffer für die Entscheidung.