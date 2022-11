Unentschieden im Aufsteiger-Duell

Unentschieden 2:2 trennten sich der Sportclub Hofstetten und der FV RW Elchesheim am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga.

Vor allem die Anfangs- und Schlussphase waren reich an Höhepunkten in dieser über 90 Minuten spannenden Begegnung, in der Hofstetten nach dem 4:0-Sieg beim Kehler FV unbedingt nachlegen wollte. Der Ausgleichstreffer in der 89. Minute war für die Gäste zwar glücklich, wenngleich unter dem Strich aber verdient.

Frühstarter Elchesheim, der gegen Hofstetten in der Vergangenheit oft schon in den ersten Minuten vorlegen konnte, blieb seinen Bemühungen auch im Waldsee-Stadion wieder treu. Der SC um Spielertrainer Dennis Kopf war das bewusst, doch schon nach zwei Minuten hätte es 0:1 stehen können. Nicola Kandic wurde von der linken Seite aus bedient und scheiterte nur ganz knapp.an Torhüter Daniel. Die anschließende Ecke konnte dann Nicola Kandic als Abstauber nach Kopfballverlängerung zur 1:0 Führung für die Gäste veredeln. Genau dies wollte man von Hofstetter Seite aus verhindern, doch wieder gelang der Elf von Dirk Rohde die schnelle Führung. Doch unbeeindruckt vom Rückstand nahm der SC daraufhin das Spiel in die Hand und kam schon in der 14. Minute zum Ausgleich. Nach Pass von Marc Hengstler in den Elchesheimer Strafraum wurde der Schuss von Jonas Krämer zwar noch geblockt, doch Michael Krämer stand goldrichtig und hämmerte das Leder unter die Latte. Nur eine Minute später hatte der Sportclub die Partie gedreht. Nach einem abgefangenen RW-Angriff in der Hofstetter Hälfte schaltete Marc Hengstler schnell, bediente Jannik Schwörer, der im Vollsprint das Leder sehenswert über den herausstürzenden FC-Keeper Jannis Bukovic hob - 2:1. Die Gäste schüttelten sich kurz und probierten es weiter mit langen Diagonalbällen. In der 23. Minute lag der Ausgleich in der Luft. Wieder ging es über rechts, wo Becker das Leder am Fünfmeterraum quer legte und Simon Götz , der es selbst nicht fassen konnte, vergab. Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. In Durchgang zwei blieb Elchesheim spielbestimmend, schnürte Hofstetten in seiner Hälfte ein, ohne jedoch zwingend zu werden. Mit zunehmender Spieldauer konnte sich Hofstetten gegen Ende des Spiels langsam aus der Umklammerung befreien und erarbeitete sich selbst Möglichkeiten. Leider wurde in dieser Phase der Sololauf von SC-Spielertrainer Dennis Kopf in der 70. Minute nicht belohnt. Fünf Minuten später rettete Daniel Lupfer im Hofstetter Tor gegen Faruk Karadogan nach einem Eckball. Wieder nur fünf Minuten später wurde Jannik Schwörer nach tollem Zuspiel von Marc Hengstler geblockt und hatte zwei Minuten später Pech bei seinem Abschluss. Hofstetten drängte nun auf die Entscheidung. In der 88. Minute setzte sich Nico Obert gegen Jean Claude Sewonou auf der linken Seite durch, doch Elias Esslinger scheiterte mit seiner Direktabnahme aus fünf Metern. Nur eine Minute später, als die Betreuer von Elchesheim vom Unparteiischen die rote Karte sahen, fiel überraschend der Ausgleich. Links kam der eingewechselte Emre Ekiz an den Ball, der das Leder im rechten Eck versenkte. Doch der Sportclub gab nicht auf und hatte den finalen Siegtreffer in der Nachspielzeit auf dem Fuß. Jonas Kinast lief alleine auf FV-Keeper Jannis Bukovic zu. Beim Versuch diesen vor dem Strafraum zu umspielen wurde er von den Beinen geholt, rote Karte für Bukovic, aber nur Freistoß für Hofstetten, der geblockt wurde. So blieb es beim 2:2.

SC Hofstetten: Lupfer, Bader (71. Obert), Kopf, Neumaier M., Esslinger, Krämer M., Schwörer, Krämer J. (77. Hauer), Hengstler (81. Neumaier J.), Schätzle, Kinast

FV RW Elchesheim:Bukovic, Becker (65. Henkel), Meter, Frisch (70. Ekiz), Dragojevic (38. Frey), Götz (82. Kastner), Liebsch, Karadogan, Bodirogic, Kandic, Sewonou