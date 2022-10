Unentschieden im Appenzeller-Classico Frauen 1. Liga - Gruppe 2

Das vorgezogene Spiel der 6. Runde ist der Appenzeller Classico. Die letzten vier Austragungen gingen immer an die Appenzellerinnen. In den beiden letzten Heimspiele setzten sich die Kantonshauptstädterinnen jeweils deutlich mit 8:0 und 6:0 durch. Diese Austragung nun hatte es in sich - 10 Tore, 4 gelbe und 1 gelb-rote Karte und ein Elfmeter - die Partie war scharf gewürzt und hatte alles, was das Fussballherz höher schlagen lässt.

Bereits in der 15. Minute geht das Heimteam in Führung. Corinne Schiegg trifft. Doch bis zur Pause nimmt die Partie eine erste Wende. Leandra Heeb und Sabrina Ehrbar kehren die Partie bis zur 30. Minute. Mit diesem Resultat werden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause nimmt das Spiel noch mehr Fahrt auf. Eine zweite Wende ist bis zur 64. Minute geschafft. Barbara Dorsa, die Derby-Queen, - sie hat in den letzten 3 Spielen 8 Mal getroffen - sorgt für den 2:2 Ausgleich und Fabienne Weissinger versenkt einen direkten Freistoss zum 3:2. Doch das Pendel schlägt nochmals auf die andere Seite. Claudia Marisa Ribeiro trifft zum Ausgleich und Leandra Heeb schnürt in der 80. und 86. Minute einen Doppelpack zur vermeintlichen Entscheidung. Denn nur eine Zeigerumdrehung später ist es wieder Dorsa, die das Heimteam nochmals zurück in die Partie bringt. In der 90. Minute zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt und Elisabeth Inauen darf zum Elfmeter antreten. Sie trifft zum 5:5, dem Schlusspunkt in einer Partie, die allen Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Tolle Werbung für den Frauenfussball.