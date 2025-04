Unentschieden im Abstiegskampf

Am vergangenen Sonntag trafen die Wölfe auf die zweite Mannschaft von Eintracht Baunatal.

Nach zwei Heimsiegen in Folge sollte gegen den direkten Konkurrenten aus Baunatal der dritte Sieg her. Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, da beide Mannschaften im Spielaufbau viele leichtfertige Fehler machten. So waren es Eckel und Diehl, die innerhalb von nur 120 Sekunden nach zwei schönen Kombinationen über den Flügel die Wölfe mit einem Doppelpack 2:0 in Führung brachten.