„Unentschieden geht in Ordnung“: RSV holt in Regionalliga einen Punkt

Schwerer Stand in der ersten Halbzeit

Vor der Kulisse von 526 Zuschauern fand die Eintracht zunächst nicht wie erhofft in die Begegnung. Trainer Thomas Franke schickte in der Startformation Torhüter Felix Güldner sowie die Feldspieler Tom Fron, Aleksandar Bilbija, Ernes Smailovic, Tim Göth, Ali Mohammed Kasola, Jules Hasenberg, Nathanael Kukanda, Dong Woo Kim, Joe Williams und Isma Baraze Adam auf den Rasen.

Im ersten Durchgang fehlte jedoch noch die nötige Griffigkeit. „In der ersten Hälfte waren wir nicht so gut drin. Wir gehen auch mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit, auch verdientermaßen“, blickt RSV-Trainer Thomas Franke gegenüber FuPa auf die Anfangsphase zurück. In der 21. Minute geriet der RSV durch den Treffer von Nikolas Frank mit 0:1 in Rückstand.

Aufholjagd und starker zweiter Durchgang

Nach dem Seitenwechsel zeigte der RSV Eintracht 1949 ein völlig verändertes, schwungvolles Gesicht. „In der zweiten Hälfte waren wir dann deutlich besser drin. Wir hatten am Ende sogar nach dem 1:1 kurz vor Schluss noch die Möglichkeit zum 2:1“, analysiert Franke die deutliche Leistungssteigerung. Der Coach hatte zudem ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen: In der 57. Minute kam Endi Jupolli für Tim Göth ins Spiel und traf nur drei Minuten später in der 60. Minute zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase folgten weitere Wechsel: In der 70. Minute ersetzten Dmytro Chornenkyi und Kajetan Herrmann die Spieler Ali Mohammed Kasola und Joe Williams. In der 90. Minute kam zudem Caua Belizario für Isma Baraze Adam.

Das Fazit des Trainers zum Remis

Am Ende ziehen die Stahnsdorfer ein positives Resümee aus dem ersten Auftritt in der neuen Spielklasse. „Aber ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung. Beide müssen damit leben können. Ich glaube, Preussen hat sich ein bisschen mehr erhofft. Aber meine Jungs haben das vor allem in der zweiten Hälfte sehr gut gemacht“, so das abschließende Urteil von RSV-Trainer Thomas Franke nach dem Unentschieden.