Unentschieden gegen SV Saaldorf

Am vergangenen Wochenende trennten sich der MTV Diessen und der SV Saaldorf in einer umkämpften Partie am Ende verdient 2-2 unentschieden.

Den besseren Auftakt in das Match hatten die Gäste erwischt, denn schon mit dem ersten Angriff ging der SV Saaldorf durch Marina Aglassinger mit 0-1 in Führung. Doch schon nach 6 Minuten glich der MTV aus. Katharina Schultheiß blockte ein Zuspiel perfekt in den Raum für Andrea Bichler, die mit Tempo antrat und den Ball zum 1-1 an der Torhüterin vorbeischob. Das Spiel blieb in der ersten Hälfte sehr zerfahren, wobei der SV Saaldorf deutlich besser ins Spiel fand und sich ein klares Chancenplus erspielen konnte. Nicht unverdient gingen die Gäste folgerichtig nach einer halben Stunde erneut in Führung. Katrin Zellner legte quer auf Maria Tsaklidou, die nur noch abstauben musste.