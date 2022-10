Unentschieden gegen Stühlingen

Nach nun einer längeren Heimspielpause für unsere erste Mannschaft können wir endlich

wieder qualitativen Kreisligafußball im heimischen Wutachstadion genießen! Das bedeutet aber auch, dass wir von der Zweiten mittlerweile vier weitere Spiele auf dem Konto haben, die alle definitiv einen individuellen Bericht verdient hätten. Jedoch werde ich nur von einer Partie ausführlich berichten und die anderen kurz anschneiden, da man einerseits in diesen Zeiten Ressourcen sparen sollte und ich andererseits befürchte, dass dieser

«kleine» Rückblick etwas zu langatmig wird. Zudem befindet sich für mich die Partie gegen den SV Eggingen 2, welches bereits für Euch diesen Mittwoch stattgefunden hat, in der Zukunft. Ich heiße Euch somit alle recht herzlich willkommen beim Heimspiel unserer Ersten gegen den SV Berau! Ich habe mich für das Duell gegen den SV Stühlingen 2 entschieden, weil es für mich einerseits noch am nächsten in der Vergangenheit liegt und meine reizüberfluteten Gehirnzellen sich daher am besten noch an diese Partie erinnern und es andererseits perfekt widerspiegelt, welcher Ehrgeiz und Wille in dieser Mannschaft steckt. Es zeigt aber auch, an welchen Stellen wir noch Baustellen haben. Nach zwei durchaus sehr erfolgreichen Spielen gegen den FC Schlüchtal (0:0 Remis) – aktueller Tabellenführer – und den FC Geißlingen 2 (1:7 Sieg), trafen meine Teamkollegen am 09.10.2022 auswärts auf die Reserve des SV Stühlingen. Das Ziel dieser Partie war es natürlich drei weitere Punkte mit nach Hause zu nehmen, damit wir unserem großen Ziel, die Meisterschaft zu holen, ein kleines Stück näherkommen. Die Partie begann auch perfekt für uns. Wir waren von Anfang an hellwach und voll bei der Sache. So hat Yves nach einem Einwurf der Gastgeber in der zweiten Minute des Spiels in deren eigenen Hälfte die Situation perfekt antizipiert und den Gegenspieler bei der Ballannahme

so behindert, dass er ihn für sich gewinnen konnte. Mit seinem schnellen Antritt und Dribbling war es ihm gelungen sich von seinem Gegner zu lösen und ungehindert in den 16er zu ziehen, von wo aus er den Ball zum 0:1 Führungstreffer in den Winkel schweißen konnte. Keine fünf Minuten später hatten wir bereits die nächste Großchance:

Nach einer Rückeroberung des Balles im eigenen 16er versuchten die Stühlinger ihr Spiel schnell zu machen, doch Albano vereitelte den angesetzten Konter, indem er sich noch im äußeren 16er Eck zwischen Gegner und Ball warf und zur Flanke ansetzte. Diese gelang Richtung Yves, der ungehindert mit dem Kopf abschließen konnte, da sich die Abwehrreihen der Stühlinger in dieser kurzen Zeit nicht neu ordnen konnte. Der Treffer wurde jedoch durch den Keeper der Gastgeber zur Ecke geklärt. Zehn Minuten später gelang ein langer Ball in den Lauf von Sezer, der aus dem rechten Halbfeld Richtung 16er zog. Bedrängt von einem Gegenspieler kam er am 16er an und stand mit einem Fuß

auf den Ball und stoppte ihn, wodurch er schnell die Bewegungsrichtung änderte. Durch diese Finte konnte er den Ball ungehindert zu Albano am Elfmeterpunkt spielen, doch dieser analysierte die Situation blitzschnell und ließ den Ball zu Yves durch, der sich durch seinen Laufweg in einer besseren Position befand. Er nahm den Ball an und sein anschließender Gewaltschuss verfehlte nur knapp das Tor. Wir hatten das Spiel fest im Griff, doch wie so oft im Fußball: Wenn du deine Chancen nicht verwertest, kommt der Gegner irgendwann zum Zug. So geschah es, dass die Stühlinger im besser ins Spiel fanden und den anfänglichen Schock der ersten 20 Minuten vergessen konnte. In der

28. Minute gelang dann ein Befreiungsschlag von uns erneut zu einem Stühlinger, der den Ball schnell flach nach Linksaußen zu einem Mitspieler in den Lauf spielte. Wir – bereits in der Vorwärtsbewegung – mussten nun wieder zurücksetzen. Der Gegner konnte sich gegen unseren Außenverteidiger behaupten und die Kugel flach in die Mitte des 16er zu ihrem Stürmer spielen, der einen Tick schneller als unser Innenverteidiger war. Dies reichte aus, um den Ball mit der Fußspitze ins Tor zum Ausgleich zu spitzeln. Zwei Minuten später passierte ein erneuter gravierender Fehler: Beim Angriff der Stühlinger wurde der 10er der Gastgeber regelwidrig vor unserem rechten 16er Eck zu Fall gebracht. Der Gegner war sich der schlechten Platzbedingungen durchaus bewusst und schoss den Ball stramm und flach an der Mauer ins Torwarteck. Normalerweise wäre das kein Problem für unseren Aushilfskeeper gewesen, der sich bereits in der richtigen Position befand. Doch der Ball setzte kurz vor ihm an einem Hügel auf und wurde dadurch unhaltbar zum 2:1 abgefälscht. Das war aber immer noch nicht genug! In der 33. Minute – nur zwei Minuten später – konnten die Gastgeber ihre Führung zum 3:1 ausbauen: Ein platzierter Schuss ca. 30 m vor unserem Tor wurde von unserem Keeper zurück in den 16er pariert. Jedoch schaltete unsere Abwehrkette nicht früh genug, wodurch die Stühlinger zum Nachschuss ansetzen konnte, dem unser am Boden liegender Keeper

nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Nach dieser Situation konnten wir endlich wieder unseren Spielfluss stabilisieren und weitere Gegentore verhindern. Aber es war schon fast

zu spät. Innerhalb von fünf Minuten 3 Gegentore zu kassieren. Das muss uns erst einer mal nachmachen! Damit endete die erste Halbzeit dieser Partie. Unser Trainer - durchaus bedient von diesem Fünf-Minuten-Aussetzer meiner Teamkollegen - machte in der Pause uns ordentlich Dampf unterm Hintern. Ihm war klar: Wir werden dieses Spiel um jeden Preis nicht verlieren! Und so trat meine Teamkollegen zum Anpfiff der zweiten Halbzeit auch auf. Sie waren wieder voll da und warfen alles in den Ball hinein, was sie konnten. So konnten wir uns auch gleich zwei Minuten nach Wiederanpfiff belohnen: Ein hoher Ball in die Spitze gelang zu Yves, der den Ball gekonnt im Lauf mitnahm. Er gewann das

Laufduell gegen den Stühlinger Innenverteidiger und konnte sich auch gegen den entgegenkommenden Torwart behaupten und den Ball flach an ihm zum 3:2 Anschlusstreffer versenken. Wir machten so weiter und warfen alles in den Ring, was wir hatten. Man merkte erneut, dass die Vorbereitung sich ausgezahlt hatte, da meine Mitspieler im Gegensatz zu den Gastgebern immer noch Luft hatten. Wir konnten uns jedoch bis kurz vor Schluss nicht mit einem weiteren Treffer belohnen. In der 87. Minute wurden uns dann wieder ein Eckball zu gesprochen. Dieser gelangte hoch in den 16er und flog in Richtung von Robin Jäger, welcher sich am rechten Fünfereck befand. Er setzte zum Kopfball an und konnte ihm genügend Druck verleihen, sodass er mit Schmackes ins rechte Eck des gegnerischen Tors flog. Ausgleich und das kurz vor Schluss! Doch war da noch mehr drin? Leider nein. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit konnten wir unsere weiteren Chancen nicht nutzen und so endete die Begegnung 3:3 Remis. Erneut hapert es an der Chancenverwertung und an individuellen Fehlern. Doch wie kann man dem entgegenwirken? Meiner Meinung nach ist die Antwort hier leider nicht so einfach und bedarf einer genaueren Analyse der individuellen Spielsituationen. Aber eins ist klar: Mit einem Quäntchen mehr Glück, wäre diese Partie vielleicht zu Gunsten von uns ausgegangen. Alles in Allem kann man trotz einem Remis bisher auf einen positiven

Saisonverlauf zurückblicken. Wir sind bisher ungeschlagen und befinden uns zu diesem Zeitpunkt (12.10.22) auf dem dritten Tabellenplatz mit einem Spiel im Rückstand. Zum Schluss möchte ich mich noch bei Murat Aydogan bedanken, der sich aus privaten Gründen leider aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat. Murat wollte sich langsam aus dem Aktivbereich zurückziehen und ist deshalb diese Runde aus der Ersten zu uns gestoßen. Er hat sowohl in der Ersten als auch bei uns in der Zweiten immer eine

tragende Rolle gespielt und hat mit seiner Erfahrung uns seinem Können unser Spiel bereichert.

Danke Murat, wir wünschen Dir alles Gute!