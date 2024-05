Unentschieden gegen Simonswald

Am vergangenen Sonntag war die SG aus Simonswald zu Gast in Wasser.

Nach 13 Minuten kam die SGWK zur ersten Torchance in Form von Michael Purosov, dieser setzte den Ball aber links neben das Tor. Daraufhin nahm die SG aus Simonswald das Spiel in die Hand und kotrollierte es über weite Strecken, die Heimmannschaft war aber immer wieder durch Konter gefährlich. So auch in der 18min als Mirco Nopper nach einem Konter frei vor dem Tor der Gäste auftauchte, den Abschluss parierte der Keeper mit dem Fuß Nopper konnte nachsetzen und spielte den Ball auf Weiß der den Ball zur 1:0 Führung einschob.

In der 33 Minute kam Simonswald dann zum verdienten Ausgleich. Die SG verteidigt in dieser Situation nur Halbherzig und musste somit das 1:1 hinnehmen.