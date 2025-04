Unentschieden gegen SC March

Am vergangenen Sonntag war der SC March in Wasser auf dem Sportplatz zu Gast. Was in den letzten Jahren in die Kategorie Topspiel fiel, war dieses Mal eher ein Duell im „Abstiegskampf“. Sowohl die SG als auch die Gäste aus March brauchen noch ein paar Punkte um sich in der Kreisliga A Freiburg sicher fühlen zu können.



Auf dem holprigen Rasen entwickelte sich kein schönes Fußballspiel. Taktisch standen beide Mannschaften sehr gut und ließen in der eigenen Defensive nicht viel zu. Zwei Abschlüsse der Gäste und ein direkter Freistoß von Steigert waren die einigen nennenswerten Highlights in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang hatte die SG ein bisschen mehr vom Spiel und wirkte gerade gegen Ende des Spiels etwas entschlossener als die Marcher. Die Gäste hatten allerdings eine gute Möglichkeit durch Aromanesi, welcher aus spitzem Winkel das Tor nicht traf. Auf der andere Seite hätte Bürkin nach einem schönen Kopfball beinahe den Lucky Punk gesetzt, leider rauschte der Ball am Pfosten vorbei.



Der Punktgewinn bringt beiden Teams nicht wirklich viel wenn man auf die Tabelle schaut. Die SG punktet zumindest wieder mal nach zuvor 3 Niederlagen.